بابایی: سیره سردار سلیمانی منبعی مهم برای جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان میاندورود اظهار کرد: مهم‌ترین مسئله‌ای که امروز با آن مواجه هستیم، مسئله انتخابات است و همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی موظف به کمک‌رسانی در برگزاری انتخابات هستند. در صورت ترک فعل، با خاطیان مطابق قانون برخورد می‌شود.

وی با تأکید بر رعایت اصل بی‌طرفی توسط برگزارکنندگان انتخابات گفت: انتخابات ما مردمی است و همه ارکان برگزاری انتخابات اعم از ستاد اجرایی و هیأت نظارت، مردم محور هستند.

فرماندار میاندورود در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم تکریم ارباب رجوع بیان کرد: ما برای خدمت به مردم پشت این میزها قرار گرفته‌ایم و مراجعه‌کنندگان، ولی‌نعمت ما هستند و شأن ارباب رجوع باید حفظ شود.

بابایی همچنین افزود: در راستای اجرای کامل پروژه جی‌نف، بخشداران و شهرداران موظف به تکمیل روند نامگذاری معابر و کوچه‌ها هستند.

وی با اشاره به سالروز شهادت سردار سلیمانی خاطرنشان کرد: سردار سلیمانی از مهم‌ترین افراد مؤثر در تأمین امنیت کشور بود و مکتب او باید استمرار یابد.

وظیفه ما امیدآفرینی است

در این مراسم، علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه حاج قاسم‌ها در کشور گفت: استاندار مازندران مشغول کار و فعالیت است و نتیجه این تلاش جهادی را در سراسر استان شاهد هستیم.

وی افزود: دولت در حال تلاش است و هفته گذشته در نشست خصوصی با حضور هفت وزیر، مسائل مهمی از جمله تورم، تبادلات ارزی، سیاست‌های خارجی و قوانین لازم بررسی و تعامل شد. کشور به خوبی در حال کنترل است و وظیفه ما امیدآفرینی است.

نماینده مجلس همچنین به فرصت‌های منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: نهضت آسفالت در روستاهای میاندورود راه‌اندازی شده و این موضوع قابل قدردانی است.

سردار سلیمانی؛ الگویی بی‌بدیل

فرمانده سپاه ناحیه میاندورود، سرهنگ سید تقی حسینی، در این نشست اظهار کرد: فرهنگ شهادت در ملت ایران نهادینه شده است و سردار سلیمانی الگویی بی‌بدیل برای همه اقشار و به ویژه جوانان و نوجوانان است.

وی افزود: شهادت سردار سلیمانی واکنش‌های جهانی به همراه داشت، دشمن در کنترل او ناتوان بود و به ترور ناجوانمردانه او دست زد.

این مسئول خاطرنشان کرد: ملت ایران یاد و نام شهید عالی مقام سردار سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه به ویژه شهید ابومهدی المهندس را گرامی می‌دارند.