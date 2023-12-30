به گزارش خبرگزاری مهر، سعید سابقی در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: از ابتدای سال جاری نسبت ۱۰۱ روز هوای پاک ثبت شده است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۶۸ و در سال ۱۴۰۰ نیز ۶۷ روز اعلام شده است.

وی همچنین آمار شاخص قابل قبول هوای تبریز را ۱۷۲ روز از ابتدای سال جاری اعلام کرد و ادامه داد: این میزان در سال گذشته ۱۹۱ و در سال ۱۴۰۰ نیز ۱۹۱ روز گزارش شده است.

سابقی دلیل کاهش هوای قابل قبول نسبت به دو سال گذشته تبریز را افزایش هوای سالم طی سه سال اخیر اعلام کرد.

وی خاطر نشان کرد: هوای ناسالم تبریز در سال جاری برای گروه‌های حساس ۱۰ روز ثبت شده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۲۴ روز و در سال ۱۴۰۰ بیست روز بود.

سابقی ضمن اشاره به روند کاهشی هوای ناسالم تبریز در سه سال اخیر در بازه زمانی مشابه، عنوان کرد: در سال جاری ۱ روز در سال گذشته ۱ روز و در سال ۱۴۰۰ نیز هفت روز هوای نا سالم را شاهد بودیم.

سعید سابقی یاد آور شد: بر اساس آخرین آمار استخراجی از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا در شهر تبریز، رشد میزان شاخص هوای پاک و قابل قبول نسبت به شاخص‌های ناسالم برای گروه‌های حساس، ناسالم، بسیار ناسالم و خطرناک در فصول مختلف ثبت شده است.

وی تصریح کرد: از ابتدای امسال شهر تبریز دارای هوای پاک و وضعیت قابل قبول آب و هوایی بود و این در حالی است که این آمار برای سایر کلانشهرهای ایران ثبت نشده است

سابقی با اشاره به آخرین گزارش مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم و بررسی وضعیت شاخص آلودگی هوا در هشت کلانشهر کشور، افزود: طی این مدت کلانشهر تبریز در وضعیت پاک هوایی قرار داشته و عامل ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون بوده است.

وی گفت: پیگیری انجام تکالیف ۲۰ دستگاه اجرایی نیز نقش بسیار مهمی در پایداری هوای سالم و بهبود کیفی شاخص‌ها دارد.

گفتنی است، شاخص آلودگی هوا اگر زیر ۱۰۰ پی. اس. آی باشد سالم، بین ۱۰۰ و ۲۰۰ ناسالم، بین ۲۰۰ و ۳۰۰ وضع اضطراری و ۳۰۰ به بالا وضع بحرانی به شمار می‌رود.