۹ دی ۱۴۰۲، ۲۳:۳۰

نماینده دشتستان:

ملت ایران در حماسه ۹ دی قوی‌ترین پاسخ را به دشمنان داد

بوشهر- نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: ملت بزرگ ایران با حضور پرشور خود درحماسه ۹ دی قوی‌ترین پاسخ را به دشمنان داد و از نظام اسلامی، ولایت، انقلاب حمایت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی شنبه شب در اجتماع مردم برازجان به مناسبت حماسه یوم الله ۹ دی با گرامیداشت سالروز این حماسه بزرگ و شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت: یوم الله ۹ دی، در تاریخ ایران اسلامی به نام روز میثاق امت با ولایت نامگذاری شده و روزی است که ملت بزرگ ایران اسلامی با حضور پرشور خود در صحنه قوی‌ترین پاسخ را به دشمنان داد و یک تنه در حمایت از نظام اسلامی، ولایت، انقلاب و دین خدا و نایب امام زمان ایستاد و حمایت کرد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی از حضور پرشور و انقلابی مردم در بزرگداشت این حماسه بزرگ تقدیر کرد و گفت: حضور تک تک شما مردم همیشه در صحنه که پس از ۱۴ سال از فتنه ۸۸ به منظور پاسداشت این حماسه بزرگ و ماندگار با احساس تکلیف گرد هم آمده‌اید، قابل تقدیر است.

وی از حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در دشتستان تقدیر کرد و ادامه داد: اینکه امروز کشور ما از نعمت امنیت برخوردار است بخشی از آن به دلیل تدبیر، عقلانیت و خردمندی این نیروها است.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی از همه دست اندر کاران برگزاری این آئین تقدیر کرد.

