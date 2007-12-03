به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره تئاتر بسیج اعلام کرد این جشنواره از 15 تا 18 آذرماه در کرمانشاه برگزار می‌شود و "پل" از استان قزوین برای رقابت در بخش مسابقه پذیرفته شده است. نمایش درباره واقعه عاشورا و قیام مختار است که ماموران مختار شخصی را دستگیر و محاکمه می‌کنند.

عوامل "پل" عبارتند از بازیگران: مهدی عباسی، کیوان حبیبی، محسن زرآبادی‌پور، عمار رسولی، امیر امیری‌راد، حیمدرضا میراخور، میثم میرزایی، فرشید میرزاسلطانی، حسین علیخانی، وحید محمدبیگی، محسن طارمی، فرشید قلی‌پور و ... طراح صحنه: نسرین مشاط، موسیقی: مهدی احمدی و نوازندگان: ‌احمد دافعی، محسن حسن‌نیا و حمزه نصیری.