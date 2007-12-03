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۱۲ آذر ۱۳۸۶، ۱۹:۲۷

"پل" در جشنواره تئاتر بسیج اجرا می‌شود

نمایش "پل" نوشته محمد رحمانیان به کارگردانی ناصر ایزدفر در هشتمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج در کرمانشاه روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره تئاتر بسیج اعلام کرد این جشنواره از 15 تا 18 آذرماه در کرمانشاه برگزار می‌شود و "پل" از استان قزوین برای رقابت در بخش مسابقه پذیرفته شده است. نمایش درباره واقعه عاشورا و قیام مختار است که ماموران مختار شخصی را دستگیر و محاکمه می‌کنند.

عوامل "پل" عبارتند از بازیگران: مهدی عباسی، کیوان حبیبی، محسن زرآبادی‌پور، عمار رسولی، امیر امیری‌راد، حیمدرضا میراخور، میثم میرزایی، فرشید میرزاسلطانی، حسین علیخانی، وحید محمدبیگی، محسن طارمی، فرشید قلی‌پور و ... طراح صحنه: نسرین مشاط، موسیقی: مهدی احمدی و نوازندگان: ‌احمد دافعی، محسن حسن‌نیا و حمزه نصیری.

کد مطلب 598104

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