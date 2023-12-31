به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در مراسم معارفه دکتر دانش جعفری با اشاره به سوابق علمی و اجرایی ایشان در دوره‌های مختلف و همچنین تسط وی بر قانون جدید بانک مرکزی تاکید کرد: قطعاً از تجربیات ایشان برای اجرایی کردن هر چه بهتر قانون جدید بانک مرکزی و استفاده از ظرفیت‌های آن برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور در بانک مرکزی بهره خواهیم برد.



گفتنی است داود دانش جعفری که عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است، هم اکنون دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و پیش از این مسئولیت‌هایی از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت نهم، مشاور اقتصادی وزیر بهداشت دولت یازدهم، ریاست کمیسیون اقتصاد مجلس هفتم، نایب رئیسی کمیسیون تلفیق برنامه سوم و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، ریاست بنیاد مسکن در دهه هفتاد و عضویت در شواری پول و اعتبار را در کارنامه سوابق اجرایی خود بر عهده داشته است.