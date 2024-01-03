مصاف تیم های صنعتی در فولادشهر/ جنگ ماتادورها در اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پانزدهم و پایانی نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال کشورمان امروز چهارشنبه ۱۳ دی با انجام دو دیدار در شهرهای اصفهان و اهواز پیگیری می‌شود. دیدارهای امروز تأثیری بر جایگاه تیم‌های بالانشین نخواهد گذاشت و استقلال تهران با کسب ۳۲ امتیاز توانست در پایان نیم فصل بالاتر از تیم‌های مدعی سپاهان و پرسپولیس در صدر جدول قرار بگیرد.

ذوب آهن - گل گهر سیرجان

شاگردان محمد ربیعی در تیم ذوب آهن در حالی رو در روی شاگردان «اوزینیدیس» قرار می‌گیرند که اگر بتوانند این بازی را با برتری پشت سر بگذارند، یک رده در جدول صعود خواهند کرد و به یک امتیازی تیم تراکتور در رده چهارم جدول خواهند رسید.

در سمت مقابل اگر گل گهری ها بتوانند در این دیدار خارج از خانه به پیروزی دست یابند، ۲۵ امتیازی خواهند شد و می‌توانند حداکثر تا دو رده در جدول صعود داشته باشند.

تیم‌های گل گهر و ذوب آهن تاکنون ۸ بار رو در روی هم قرار گرفته‌اند که سهم گل گهر ۴ و ذوب آهن یک پیروزی بوده و ۳ دیدار هم با نتیجه تساوی به پایان رسیده است. دو بازی فصل گذشته این تیم با کسب یک پیروزی برای هرکدام از تیم‌ها همراه بود.

محمدجواد محمدی با ۵ گل بهترین گلزن ذوب آهن و احمد زنده روح، سعید سحرخیزان و روبرتو تورس هر کدام با ۳ گل زده بهترین گلزنان گل گهر در این فصل به حساب می‌آیند. گل گهر در دیدار معوقه از هفته ششم دست به کار بزرگی زد و توانست با نتیجه ۳ بر یک سپاهان مدعی قهرمانی را شکست دهد و در بازی هفته چهاردهم توانست استقلال تهران را با نتیجه تساوی یک بر یک متوقف کند تا دو تیم بالانشین از کسب پیروزی برابر این تیم ناکام بمانند.

ذوب آهن در ۵ بازی اخیر خود باختی را نداشته است اما گل گهر در ۵ دیدار گذشته خود یک شکست برابر تراکتور را تجربه کرده است.

این دیدار از ساعت ۱۵ و در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد.

فولاد - نساجی

در یکی از دیدارهای مهم و تأثیرگذار در انتهای جدول، تیم‌های فولاد و نساجی که دو مربی اسپانیایی را رو نیمکت‌های خود می‌بینند به مصاف هم خواهند رفت. فولاد و نساجی از تیم‌های انتهای جدولی محسوب می‌شوند و با اختلاف دو امتیازی به ترتیب در جایگاه دوازدهم و پانزدهم قرار دارند.

فولادی‌ها با هدایت «ایگناسیو مارتینز» اگر بتوانند این بازی را با پیروزی پشت سر بگذارند، یک رده در جدول صعود و جای هوادار را در مکان یازدهم خواهند گرفت؛ اما اگر نساجی چی ها با هدایت «لوکاس آلکاراز» بتوانند این بازی خارج از خانه را با پیروزی پشت سر گذارند با ۱۳ امتیاز جای فولاد را در رده دوازدهم خواهند گرفت و صعود ۳ پله‌ای خواهند داشت.

آلکاراز در این بازی، ۵ بازیکن خود را در اختیار نخواهد داشت تا همانند دیدار با پرسپولیس با مشکل مواجه باشد. نساجی برای فرار از منطقه سقوط محکوم به پیروزی در این بازی است که در صورت تحقق این مورد، در پایان نیم فصل اول دو تیم خوزستانی صنعت نفت آبادان و استقلال خوزستان در منطقه سقوط به دسته پایین‌تر قرار خواهند گرفت.

این بازی از ساعت ۱۷:۴۵ و در ورزشگاه شهدای فولاد برگزار می‌شود.