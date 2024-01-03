صدور مجوز پرواز های حج عمره، به زودی

سعید چلندری مدیرعامل شهر فرودگاهی امامی خمینی (ره) در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه موانع صدور مجوز پروازهای حج عمره طی روزهای آتی برطرف می‌شود، گفت: طی مذاکراتی که با کشور عربستان برگزاری شده بود، تمام هماهنگی انجام شده بود اما به دلیل شرایطی که در عربستان سعودی داشت مجوزهای نهایی پرواز به مقصد این کشور صادر نشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه تاکید کرد: عملیات حج عمره بنا بود تا پس‌از گذشت ۹ سال بامداد امروز با اولین پرواز از فرودگاه امام انجام شود؛ که به دلیل عدم صدور مجوز پرواز از سوی عربستان لغو شد. مسئولان حج و زیارت، وزارت امور خارجه و سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی در تلاش برای رفع مشکل پیش آمده هستند.

وی ادامه داد: بنا بود تا حدود ۶۲ هزار زائر توسط ایران‌ایر و معراج به خانه خدا اعزام شوند و همچنین حدود ۳۰ هزار نفر از حجاج از ترمینال سلام فرودگاه امام خمینی (ره) به حج عمره طی روزهای آتی پس از رفع موانع مشرف خواهند شد.

این مقام مسؤول خاطرنشان کرد: تاریخ رسمی در خصوص برقراری پروازهای حج عمره اعلام نشده اما با توجه به شرایط موجود طی روزهای آینده مشکلات صدور مجوز رفع خواهد. برای انجام پروازهای حج عمره نیاز به هواپیمای «پهن‌پیکر» است که تا اطلاع ثانوی دو شرکت «ایران‌ایر» و «معراج» مشارکت دارند.