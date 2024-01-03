دردسر خط حمله پورتو در غیاب مهدی طارمی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی مهاجم ملیپوش تیم فوتبال پورتو برای شرکت در مسابقات جام ملتهای آسیا به زودی این تیم را ترک خواهد کرد تا در اردوی تیم ملی ایران شرکت کند. غیبت حدوداً ۴۰ روزه او در تیم پورتو میتواند به چالشی برای «سرجیو کونسیسائو» و خط حمله این تیم تبدیل شود. طارمی و «اوانیلسون» دو مهاجم اصلی این تیم هستند و «پپه» و «فرانسیسکو کونسیسائو» هم دیگر ابزارهای تهاجمی پورتو به حساب می آیند.
پایگاه خبری «رکورد» پرتغال در مطلبی به غیبت طارمی در پورتو و مشکلاتی که گریبان خط حمله این تیم را خواهد گرفت، اشاره کرده است.
«رکورد» در مطلب خود نوشته است: اوانیلسون وقتی در کنار طارمی بازی نمیکند عملکرد مطلوبی از خود به نمایش نگذاشته است. آخرین باری که اوانیلسون بدون حضور طارمی گلزنی کرده است به ژانویه سال ۲۰۲۲ برمیگردد و این بازیکن برزیلی فقط در مسابقات جام حذفی توانسته است بدون حضور طارمی گلزنی کند. حال که طارمی حدود ۶ بازی پورتو را به دلیل حضور در جام ملتهای آسیا از دست خواهد داد سرمربی پورتو باید کلید خط حمله تیمش را به دست اوانیلسون بدهد.
رقابتهای جام ملتهای آسیا از تاریخ ۲۲ دی تا ۲۱ بهمن با حضور ۲۴ تیم آسیایی به میزبانی قطر برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران در گروه سوم با فلسطین، امارات و هنگ کنگ همگروه است.
برنامه دیدارهای تیم ملی به شرح زیر است:
* ایران - فلسطین (۲۴ دی - ساعت ۲۱ - ورزشگاه اجوکیشن سیتی)
* ایران - هنگ کنگ (۲۹ دی - ساعت ۲۱ - ورزشگاه خلیفه)
* ایران - امارات (۳ بهمن - ساعت ۱۸:۳۰ - ورزشگاه اجوکیشن سیتی)
نظر شما