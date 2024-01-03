به گزارش خبرنگار جامعه مهر امیرحسین بانکی‌پور نماینده مجلس در همایش ملی مبارزه با سقط جنین گفت: روزانه دو هزار سقط در کشور اتفاق می‌افتد که ۹۳ درصد این جنین‌ها حلال زاده هستند.

وی افزود: این عدد برای سقط در دهه هشتاد بسیار کمتر بوده و پژوهشگران عامل اصلی این تعداد بالای سقط را قبح زدایی از مقوله سقط جنین می‌دانند.

این نماینده مجلس ادامه داد: اینکه سقط تا یک سنی برای جنین در کشور از نظر شرعی مجاز شد باعث شد افراد سقط‌های بیشتری انجام بدهند.

وی تاکید کرد: ما منکر مشکلات اقتصادی نیستیم اما کسی برای مشکلات اقتصادی فرزند یک ساله خود را نمی‌کشد، جنین هم همینطور است، صاحب حیات است.

بانکی پور در خصوص ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت گفت: مفاد ماده ۵۶ در قوه قضائیه تنظیم شده، در هر مرحله از رهبری استفتا شده است و چندین بار با شورای نگهبان رفت و آمد داشتیم و همه جنبه‌ها بررسی شده است.

نماینده مجلس ادامه داد: ادبیات ماده به سمت جلوگیری از قبح زدایی برای جنین است و اگر جنینی به صورت غیر قانونی سقط شود پروانه پزشک و داروخانه باطل می‌شود.

وی بیان داشت: در این قانون مقرر شده است که جواز سقط جنین را باید قاضی بدهد نه پزشک، به این دلیل که سلامت مربوط به علم پزشکی است اما حق حیات مربوط به علم حقوق است.

وی افزود: در خصوص تعریف حرج، در قانون جوانی جمعیت ابهام وجود داشت اما اکنون قاضی باید بررسی کند که با توجه به نظر پزشک مبنی بر حرج، آیا این حرج قابل جبران است یا خیر.