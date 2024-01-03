به گزارش خبرنگار مهر نشست «سیاستگذاری رمز ارزها و رمزدارایی‌ها و جایگاه آن در نظام ارزی کشور» با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه با میزبانی «پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد» برگزار می‌شود. این نشست، پنجمین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است. در پنجمین نشست از این همایش فرصت‌ها و تهدیدهای مواجهه با پدیده رمز ارزها و رمزدارایی‌ها برای اقتصاد ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

«وثیقه‌گذاری رمز ارزها» خرید اعتباری کالاهای وارداتی را ممکن می‌کند

محمد جلال دستیار وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این نشست گفت: با مقولات جدیدی همچون پدیده رمز ارزها ابتدا باید پدیده انگارانه مواجه شد نه مبتنی بر تهدید و فرصت، همچنین باید به صورت مستمر نحوه مواجه به روزرسانی شود. ذات اقتصاد دیجیتال به نحوی است که برای نقش آفرینی نیازی به اخذ مجوز از کشورها ندارند و فارغ از مرزها توسعه پیدا می‌کند. بنابراین به این حوزه باید نگاه انطباقی داشته باشیم و بهترین تصمیم را بگیریم. در حال حاضر تنها در خصوص عدم تولید رمز ارزها با استفاده از نیروی برق جمع‌بندی وجود دارد و در دیگر حوزه‌ها نه امکان کنار گذاشتن وجود دارد و نه ساختارها برای رسمیت دادن و امکان تنظیم‌گری فراهم است.

وی با تاکید بر اینکه اگر با یک پدیده جدید به موقع مواجه نشویم، به مرور تهدیدهای آن بیشتر می‌شود، افزود: معرفی ظرفیت‌های این پدیده در حوزه مبادلات خارجی می‌تواند نقطه شروع به رسمیت شناختن آن باشد. به طور مثال ایده وثیقه‌گذاری رمز ارزها نزد نهادهای مالی و شرکت‌های بزرگ خارجی در کشورهای صادرکننده کالا به ایران می‌تواند جایگزینی برای اسناد اعتباری باشد که به دلیل تحریم‌ها مدتهاست که از آن محروم هستیم. بنابراین استفاده از رمز ارزها به عنوان وثیقه بین‌المللی در تجارت بین‌المللی برای خرید اعتباری به شدت مفید خواهد بود. ظرفیت بعدی ایجاد ارزهای جایگزین بر پایه دارایی‌های رمزنگاری شده است که می‌تواند به خصوص با همکاری مجموعه‌های مثل بریکس، بخشی از مشکلات مبادلات تجاری خارجی کشور را رفع کند. شفافیت و امنیت بلاک چین، این امکان را برای ایران فراهم می‌کند. ظرفیت سوم راه‌اندازی نوعی گواهی سپرده کالایی یا توکن بر مبنای دارایی‌های کشور است که می‌تواند به عنوان ابزار تضمین برای خرید اعتباری یا خرید مدت‌دار مورد استفاده قرار بگیرد و دست کم واردات شرکت‌های صادراتی را بدون نیاز به تأمین ارز ساماندهی کند.

جلال در پایان گفت: با توجه به واقعیت‌های حاکم بر اقتصاد ایران، از جمله اینکه نرخ ارز نمی‌تواند تک نرخی شود و موارد مشابه، من فکر می‌کنم این امکان وجود دارد که یک تجربه موفق در حوزه رمز ارزها معرفی شود و مورد استفاده قرار بگیرد تا از فضای جدل کنونی خارج شویم و اجماعی برای به رسمیت شناختن این حوزه ایجاد شود. من معتقدم نقطه عزیمت به این سمت استفاده از ظرفیت‌های این حوزه در مبادلات خارجی است.