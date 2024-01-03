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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۰۵

خزعلی اعلام کرد؛

۱۲ اقدام جدید دولت در حوزه زنان

۱۲ اقدام جدید دولت در حوزه زنان

معاون زنان و خانواده رییس جمهور با اشاره به ۱۲ اقدام جدید دولت در حوزه زنان گفت: توانمندسازی زنان و آسیب زدایی از آنان را پیش گرفته‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، انسیه خزعلی معاون زنان و خانواده رئیس جمهور در دومین کنگره ملی زنان تأثیرگذار اظهار داشت این کنگره در هم افزایی بیشتر زنان در آینده نزدیک بسیار حائز اهمیت خواهند بود.

وی افزود: دو سال پیش ذکر کردیم که مساله توانمندسازی زنان و آسیب زدایی از آنان را پیش گرفته‌ایم که هر دو خوشبختانه به ثمر نشست و اکنون مصوبه پیشگیری از طلاق و مصوبه کسب و کار پایدار محور اجرایی شده و بر همین اساس ۸۰۰۰ زن سرپرست خانوار تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

معاون زنان و امور خانواده رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ۱۲ حرکت جدید و نو در این دولت برای زنان صورت گرفته است گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل در این راستا ارتقای ساختار و اختصاص اعتبار مصوب بوده است.

وی به موضوع بیمه ناباروری و زنان باردار تا پایان شیردهی، بیمه زنان خانه‌دار و روستایی اشاره کرد و گفت: دولت صادق الوعده وعده‌ها را اجرایی کرده و وعده‌های دیگر هم با دانش، تجربه و همکاری زنان تأثیرگذار به ثمر خواهند نشست.

خزعلی خاطرنشان کرد: امسال رویداد کلان خانواده و فرهنگ عامه در ۹ کارگروه مد نظر قرار گرفت و کنگره ملی زنان تأثیرگذار هم اجرایی شد که با استفاده از این دو مساله می‌توانیم در حوزه زنان اقدامات مؤثری را انجام دهیم.

کد مطلب 5984184

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