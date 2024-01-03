کاهش مرگ از سرطان پوست با داروی mRNA

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از نیواطلس، شرکت مدرنا نتایج مرحله دوم آزماش۲b درمان مبتنی بر «ام آر ان ای» برای سرطان پوست را اعلام کرد که نویدبخش به نظر می رسد. هنگامیکه این درمان با روش ایمونوتراپی ترکیب می شود، ریسک عود کردن سرطان، متاستاز و مرگ در مقایسه با درمان های فعلی کاهش می یابد. این نتایج مسیر را برای آزمایش درمان مبتنی بر ام آر ان ای برای سرطان های دیگر هموار می کند.

هرچند چند دهه از تمرکز پژوهشگران بر تحقیقات «ام آر ان ای» می گذرد، اما همه گیری کووید۱۹، توسعه آن را سرعت بخشید. با توجه به موفقیت واکسن های مبتنی بر این روش، شرکت های مدرنا و بیوان تک (سازندگان واکسن های مذکور) این فناوری را برای درمان بیماری های دیگر نیز به کار گرفته اند و هدف اولیه آنها سرطان است.

داروی مدرنا برای درمان ملانوما mRNA-۴۱۵۷(V۹۴۰) نام گرفته و در حقیقت یک نئو آنتی ژن درمانی است. محققان این داور رو به طوری توسعه دادند که ترکیبی خاص از حداکثر ۳۴آنتی ژن را کدگذاری می کند که بهتر می توانند سرطان بیمار را هدف بگیرند و سیستم ایمنی بدن را برای مقابله با بیماری آموزش دهند.

در آزمایش ۱۵۷ نفر با ریسک بالا و مبتلا به مرحله سوم و چهارم ملانوما شرکت کردند تا تاثیرگذاری mRNA-۴۱۵۷(V۹۴۰) بررسی شود. پس از آنکه تومورهای این افراد با جراحی برداشته شد، بیماران به دو گروه تقسیم شدند. یک دسته ترکیبی از داروی ام آر ان ای و KEYTRUDA(یک داروی ایمونوتراپی شرکت مرک) و دسته دوم فقط داروی KEYTRUDA را دریافت کردند.

این کارآزمایی که به طور متوسط ۳ سال بیماران را رصد می کرد، نشان داد افرادی که هر دو دارو را دریافت کردند در مقایسه با افرادی که فقط KEYTRUDA مصرف می کردند، با ریسک کمتر عود یا مرگ (۴۹ درصد) سرطان روبرو شدند. نکته مهم آنکه ریسک متاستاز یا مرگ در گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل ۶۲ درصد کاهش یافته بود.

سازمان غذا و داروی آمریکا پس از دریافت نتایج رضایتبخش، ترکیب mRNA-۴۱۵۷(V۹۴۰) و KEYTRUDA را به عنوان یک درمان موفق معرفی کرد و آژانس دارویی اروپا نیز آن را در طرح داروهای اولویت‌دار برای درمان ملانومای خطرناک پذیرفت.