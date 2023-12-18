واکسن سرطان پوست تا ۲۰۲۵ از راه می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، نتایج یک تحقیق نشان داد واکسن سرطان پوست آزمایشی مدرنا و مرک در ترکیب با درمان Keytruda مرک، خطر مرگ یا عود را در بیماران مبتلا به کشنده‌ترین نوع سرطان پوست پس از تقریباً سه سال به نصف کاهش داد.

استفان بانسل در این باره اعلام کرد واکسن مذکور ممکن است تاییدیه های رگولاتوری را دریافت کند و از ۲۰۲۵ میلادی در برخی کشورها عرضه شود.

در مقایسه با بیمارانی که مبتلا به نوعی از سرطان پوست به نام ملانوما بودند و داروی Keytruda را دریافت کردند، این ترکیب به خصوص ریسک مرگ یا عود بیماری را تا ۴۹ درصد در بیمارانی که در مراحل پیشرفته‌تر بیماری بودند کاهش داد. واکسن سرطان در ترکیب با Keytruda ریسک گسترش ملانوما به بخش‌های دیگر بدن را تا ۶۲ درصد کاهش داد.

شایع‌ترین عوارض جانبی واکسن خستگی، درد در محل تزریق و لرز گزارش شده اند. نتایج تحقیق جدید نشان می‌دهد واکسن سرطان در ترکیب با داروهای ایمونوتراپی پس از ادامه درمان برای مدت طولانی‌تر، همچنان مزایای سلامتی معناداری را برای بیماران ملانوما ارائه می‌کند.

بانسل گفت که مشتاق دیدن داده‌های چهار و پنج ساله در مورد واکسن است زیرا منحنی نمودار مرگ و میر ناشی ملانوما در حال صاف شدن است و بیماران پس از دریافت درمان دیگر نمی‌میرند.

این دو شرکت داروسازی مشغول مطالعه ترکیب دو درمان برای بیماران مبتلا به ملانوما پیشرفته در مرحله سوم یک آزمایش هستند که در ماه جولای ۲۰۲۳ میلادی آغاز شد. به گفته بانسل شرکت‌ها همچنین مشغول مطالعه واکسن در بیماران ملانوما در مراحل اولیه ابتلا هستند.