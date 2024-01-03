دانشکده شیمی دانشگاه گیلان راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرید نجفی از راه اندازی دانشکده شیمی دانشگاه گیلان خبر داد و اظهار کرد: گروه شیمی دانشگاه گیلان، یکی از گروههای علمی، آموزشی، پژوهشی قدیمی در دانشگاه است.
رئیس دانشگاه گیلان افزود: این دانشکده ۲۸ عضو هیأت علمی دارد که بیش از ۹۰ درصد آنها دارای مرتبه علمی استادی و دانشیاری هستند.
وی با اشاره به اینکه در این دانشکده ۷۰۰ دانشجو در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی مشغول تحصیل هستند، ادامه داد: این دانشکده با توانمندیهای موجود میتواند ظرفیت بسیار بزرگی را در زمینههای مختلف همچون بهبود فرآیندهای شیمیایی، مواد، تجهیزات و … برای کشور ایجاد نماید.
نجفی در ادامه با اعلام اینکه مجوز دانشکده شیمی در سال ۱۳۹۲ اخذ شده است گفت: این دانشکده با سه گروه شیمی کاربردی، شیمی معدنی و شیمی آلی فعالیت خواهد کرد.
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