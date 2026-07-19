به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین احسان قاسمی شامگاه یکشنبه در آیین تکریم و معارفه مسئول اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سروستان، با تشریح مأموریتهای سازمان تبلیغات اسلامی گفت: مأموریت این سازمان بر اساس رهنمودها و سیاستهای ترسیمشده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، حرکت به سمت تعمیق و گسترش گفتمان انقلاب اسلامی، نوآوری در تبلیغ دین، بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و میدان دادن به نیروهای مؤمن، انقلابی و جوان است.
وی با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگری دستگاه جهاد تبیین است، افزود: جهاد تبیین از مطالبات و دغدغههای مستمر رهبر معظم انقلاب اسلامی به شمار میرود و همه برنامهها و فعالیتهای سازمان باید در مسیر تحقق این فرمان راهبردی ساماندهی شود.
معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی ادارهکل تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: در شرایط حساس کنونی و در میانه جنگ شناختی و رسانهای دشمن، رسالت سازمان تبلیغات اسلامی روشنگری، افزایش بصیرت عمومی، تبیین واقعیتها و تقویت امید، وحدت و انسجام ملی است تا با آگاهیبخشی به مردم، نقشه دشمن برای ایجاد تفرقه، یأس و ناامیدی خنثی شود.
حجت الاسلام قاسمی با اشاره به راهبرد مردمیسازی تبلیغ دین تصریح کرد: یکی از سیاستهای قطعی سازمان تبلیغات اسلامی، مردمیسازی تبلیغ است و تجربه موفق مواکب اربعین نشان داده هرجا مردم میداندار باشند، حرکتهای فرهنگی و دینی از عمق، گستره و ماندگاری بیشتری برخوردار خواهد بود.
وی افزود: همانگونه که مواکب با تکیه بر ظرفیتهای مردمی توانستهاند خدمات فرهنگی، تبلیغی و اجتماعی گستردهای ارائه کنند، در عرصه تبلیغ دین نیز باید بیش از گذشته از این سرمایه عظیم مردمی بهره گرفت.
معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی ادارهکل تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان یک نهاد حاکمیتی نقش خود را در تسهیلگری، حمایت، شبکهسازی، توانمندسازی و پشتیبانی از جریانهای مردمی تعریف کرده است، گفت: این سازمان با همه ظرفیت خود برای تقویت این حرکت مردمی تلاش خواهد کرد.
حجت الاسلام قاسمی در پایان با تبریک انتصاب حجتالاسلام دلیلی به عنوان رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سروستان، اظهار امیدواری کرد: وی جهاد تبیین را محور اصلی برنامههای خود قرار داده و با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، مساجد، هیئتهای مذهبی و تشکلهای فرهنگی، زمینه شکلگیری جریانهای مؤثر تبیینی در این شهرستان را فراهم کند.
وی همچنین از خدمات حجتالاسلام والمسلمین قائدی در دوران مسئولیت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سروستان قدردانی و برای وی در مسئولیت جدید به عنوان رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لامرد آرزوی توفیق کرد.
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