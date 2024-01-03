نشان ملی مادری رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سیدمحمد سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) و نماینده ولی فقیه در استان قم در این مراسم بر اهمیت فرزندآوری در اسلام و همچنین جلوگیری از سقط جنین تاکید کرد.
آیتالله سعیدی تصریح کرد: سقط جنین به معنی کشتن یک انسان است و باید مردم را از عواقب آن آگاه کرد. تحقیر و بیحرمتی که بهخاطر اندیشههای بسیار سخیف نسبت به دختران در عصر جاهلیت میشد امروز هم در جاهلیت مدرن نسبت به دختران و پسران اعمال میشود و عدهای با ناآگاهی قبل از ولادت آنها را سقط میکنند.
تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) افزود: یکی از مصادیق خیر کثیر همین بحث فرزندآوری و جمعیت است که اهمیتش از بسیاری از کارهای خیر دیگر بیشتر است.
سیدمصطفی سیدهاشمی، رئیس هیأت مدیره بنیاد ۱۵ خرداد نیز گفت: بنیاد ۱۵ خرداد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در دور جدید فعالیتهایش با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب و نیاز جامعه، عمده اقدامات خود را بر دو موضوع جمعیت و خانواده متمرکز کرده و پویشها و کارویژههای متنوع و متعددی را در این حوزهها تعریف و با اولویت مناطق محروم و کمبرخوردار کشور اجرا و عملیاتی کرده است.
در ادامه، حمیدرضا علیانزادگان مدیرعامل بنیاد ۱۵ خرداد نیز اظهار کرد: ما در مجموعه بنیاد ۱۵ خرداد و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) طرح اعطای نشان ملی مادری را با هدف حمایت از مادران فعال و مؤثر با سطح اثر ملی در حوزه جمعیت و خانواده تعریف کردهایم و اولین نشان ملی مادری به خانم دکتر سیمین رودی که مسؤول مجموعه نفس (نجات فرزندان سقط) در استان خراسان رضوی و شهر نیشابور هستند اعطا میشود.
علیانزادگان افزود: رودی در مجموعه نفس در زمینه جلوگیری از سقط جنین فعالیت میکنند و تاکنون موفق شدهاند بیش از ۳۴۰ زن باردار را که قصد سقط جنین داشتهاند منصرف نمایند تا فرزندشان به دنیا بیاید و موهبت مادرشدن را تجربه کنند.
در ادامه این مراسم، اولین نشان ملی مادری توسط تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) و همزمان با ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر به دکتر سیمین رودی اهدا شد
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