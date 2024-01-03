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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۳۸

همزمان با روز زن و مادر ؛

نشان ملی مادری رونمایی شد

نشان ملی مادری رونمایی شد

همزمان با تولد مبارک حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) و روز زن و مادر، طی مراسمی در حرم مطهر حضرت معصومه (سلام الله علیها) از «نشان ملی مادری» رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیدمحمد سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) و نماینده ولی فقیه در استان قم در این مراسم بر اهمیت فرزندآوری در اسلام و همچنین جلوگیری از سقط جنین تاکید کرد.

آیت‌الله سعیدی تصریح کرد: سقط جنین به معنی کشتن یک انسان است و باید مردم را از عواقب آن آگاه کرد. تحقیر و بی‌حرمتی که به‌خاطر اندیشه‌های بسیار سخیف نسبت به دختران در عصر جاهلیت می‌شد امروز هم در جاهلیت مدرن نسبت به دختران و پسران اعمال می‌شود و عده‌ای با ناآگاهی قبل از ولادت آن‌ها را سقط می‌کنند.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) افزود: یکی از مصادیق خیر کثیر همین بحث فرزندآوری و جمعیت است که اهمیتش از بسیاری از کارهای خیر دیگر بیشتر است.

سیدمصطفی سیدهاشمی، رئیس هیأت مدیره بنیاد ۱۵ خرداد نیز گفت: بنیاد ۱۵ خرداد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در دور جدید فعالیت‌هایش با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب و نیاز جامعه، عمده اقدامات خود را بر دو موضوع جمعیت و خانواده متمرکز کرده و پویش‌ها و کارویژه‌های متنوع و متعددی را در این حوزه‌ها تعریف و با اولویت مناطق محروم و کم‌برخوردار کشور اجرا و عملیاتی کرده است.

در ادامه، حمیدرضا علیان‌زادگان مدیرعامل بنیاد ۱۵ خرداد نیز اظهار کرد: ما در مجموعه بنیاد ۱۵ خرداد و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) طرح اعطای نشان ملی مادری را با هدف حمایت از مادران فعال و مؤثر با سطح اثر ملی در حوزه جمعیت و خانواده تعریف کرده‌ایم و اولین نشان ملی مادری به خانم دکتر سیمین رودی که مسؤول مجموعه نفس (نجات فرزندان سقط) در استان خراسان رضوی و شهر نیشابور هستند اعطا می‌شود.

علیان‌زادگان افزود: رودی در مجموعه نفس در زمینه جلوگیری از سقط جنین فعالیت می‌کنند و تاکنون موفق شده‌اند بیش از ۳۴۰ زن باردار را که قصد سقط جنین داشته‌اند منصرف نمایند تا فرزندشان به دنیا بیاید و موهبت مادرشدن را تجربه کنند.

در ادامه این مراسم، اولین نشان ملی مادری توسط تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) و همزمان با ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر به دکتر سیمین رودی اهدا شد

کد مطلب 5984373

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