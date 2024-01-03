بورل: روسیه مسوول جنایات جنگی خودخواهد بود/کنار اوکراین می ایستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، «جوزف بورل» مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس بار دیگر در خصوص عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین موضع گیری کرد.
مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این خصوص نوشت: روسیه سال جدید را با شلیک بیش از ۱۰۰ موشک و پهپاد به کی یف، خارکیف و دیگر شهرها، هدف قرار دادن غیرنظامیان، تخریب محلههای مسکونی و زیرساختهای حیاتی آغاز کرد.
«جوزف بورل» در این خصوص ادامه داد: روسیه مسؤول جنایات جنگی خود خواهد بود. ما در کنار اوکراین میایستیم.
اواسط آبان ماه سال جاری وی از ارائه پیشنهادهایی درباره بسته دوازدهم تحریمهای این اتحادیه علیه روسیه خبر داده بود.
به گفته مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مصاحبه با فایننشال تایمز، از جمله دیگر اقدامات بروکسل، تحریمهایی شامل محدودیت در تأمین الماس از سوی روسیه خواهد بود.
از سوی دیجگر، «جوزف بورل» پیشتر در نشست وزرای خارجه گروه- ۷ در شهر توکیو در این ارتباط گفته بود: ما باید بسته جدید تحریمها علیه روسیه را بررسی کنیم. امیدوارم در روزهای آینده با همکاری کمیسیون اروپا و با هماهنگی اعضای گروه- ۷ بتوانم بسته جدید تحریمی را ارائه کنم.
وزرای خارجه گروه -۷ پیشتر در بیانیهای بر ادامه حمایتهای خود از اوکراین و اعمال فشارهای بیشتر بر روسیه تاکید کرده بودند.
«اورزلا فون درلاین» رئیس کمیسیون اروپا ۱۴ آبان ماه در سخنرانی خود خطاب به نمایندگان پارلمان اوکراین اعلام کرد که انتظار میرود اتحادیه اروپا دوازدهمین بسته تحریمهای خود علیه روسیه را هفته آینده (به وقت محلی) اعلام کند.
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه پیشتر در نشستی دولتی در مسکو تاکید کرده بود که روسیه در برابر فشارها و تحریمهای غرب که قصد فلجکردن رشد اقتصادی روسیه را داشتند، مقاومت کرده و قویتر هم شده است.
رئیسجمهور روسیه دراینباره گفت: این محدودیتها، چه پس از سال ۲۰۱۴ و چه در حال حاضر، که از بیرون بر ما تحمیل شده، توسعه و رشد اقتصادی را تحریک میکند. بله درست است تحریمها در برخی موارد سرعت ما را کُند کردهاند، اما، در برخی دیگر ما را مجبور میکنند تصمیمات قبلی را به تعویق بیندازیم… اما با با این حال (با این تحریمها و محدودیتها) فرصتهای جدیدی ظاهر میشود.
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