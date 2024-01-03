سومین رویداد ملی «روایت حبیب» در بروجرد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای گرامیداشت سالروز شهادت سردار دلها، «حاجقاسم سلیمانی»، سومین رویداد ملی «روایت حبیب» توسط حوزه هنری در بروجرد برگزار شد.
در این برنامه که با حضور جمعی از مسئولان، هنرمندان و عموم مردم در زورخانه وحدت شهرستان بروجرد برگزار شد، یاد و خاطره و روحیه سلحشوری و دلاوریهای سردار بزرگ و پر افتخار ایران اسلامی گرامی داشته شد.
پخش کلیپ، شعرخوانی، اجرای نمایش، اجرای ورزش زورخانهای توسط ورزشکاران از جمله بخشهای این برنامه بود که باهدف معرفی هر چهبهتر فرهنگ ایثار و شهادت و تبیین مکتب مقاومت و آزادگی این شه ید والامقام روایت و تبیین شد. ️
همچنین در بخش دیگری از این برنامه، «محمد پاپی نژاد» از رزمندگان دفاع مقدس و فرمانده سابق سپاه ناحیه بروجرد؛ خاطراتی از روحیه دلاوری، ایثارگری و ولایتمداری عزیز ملت روایت کردند. ️
در پایان نیز از کتاب شهید «تیغ وفا» گزیده شعر لرستان در رثای شهید «حاجقاسم سلیمانی» به اهتمام «کیانوش کشوری» رونمایی شد.
بنابراین گزارش، این ویژهبرنامه به مدت سه سال متمادی از سوی حوزه هنری انقلاب اسلامی و بهصورت همزمان در سراسر کشور اجرا میشود و امسال نیز با شعار «جهانپهلوان» در زورخانههای سراسر کشور برگزار شد.
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