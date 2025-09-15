به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی دوشنبه شب در آئین تکریم و معارفه فرمانده ناحیه مقاومت سپاه امام علی (ع) شهرستان تنگستان، ضمن تقدیر از ۳۰ سال خدمت صادقانه و خالصانه سرهنگ حیدری، وی را نمونه بارز یک مدیر شایسته، لایق و مردمی توصیف کرد که همواره در کنار مردم و مسئولان بودند.

فرماندار تنگستان ادامه داد: حضور پرشور مردم در این مراسم، نشان‌دهنده قدرشناسی مردم تنگستان از مسئولان خدمتگزار است.

وی مردم تنگستان را به سلحشوری، دلاوری و قدرشناسی توصیف کرد و ادامه داد: این ویژگی‌ها در طول تاریخ، از جمله در دفاع مقدس با آمار بالای شهدا و ایثارگران، و همچنین در جنگ ۱۲ روزه اخیر با همراهی با نهادهای دفاعی-امنیتی، به خوبی به اثبات رسیده است.

سلیمانی ضمن تأکید بر ضرورت حفظ روحیه سلحشوری و دلاوری و انتقال آن به نسل‌های آینده، اضافه کرد: اطمینان دارم که مردم تنگستان با همان همراهی که با فرمانده سابق داشتند، همراه فرمانده جدید نیز خواهند بود.

رئیس شورای تأمین شهرستان تنگستان با اشاره به سخنان تاریخی امام خمینی (ره) که فرمودند: «اگر سپاه نبود، کشور نبود»، جایگاه سپاه را رفیع دانسته و یادآور شد؛ سپاه در طول انقلاب همواره پشتوانه مردم، نظام و دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی، دفاعی و سازندگی در مواجهه با مشکلات بوده است.

در پایان، فرماندار ابراز امیدواری کرد: فرمانده جدید سپاه تنگستان با همان رویکرد مردمداری و در کنار مردم بودن، مأموریت خود را ادامه دهد و همه ارگان‌های شهرستان با وی همکاری داشته باشند.