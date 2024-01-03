  1. استانها
  2. کرمان
۱۳ دی ۱۴۰۲، ۲۱:۲۸

اسامی برخی از مجروحان حادثه تروریستی کرمان اعلام شد

اسامی برخی از مجروحان حادثه تروریستی کرمان اعلام شد

کرمان - اسامی برخی مجروحان حادثه تروریستی کرمان که در بیمارستان های این شهر درحال درمان هستند توسط علوم پزشکی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان مجروحانی که نام آنان اعلام شده در سه بیمارستان امام حسین (ع) ارتش، مهرگان و شفا تحت درمان هستند.

اسامی مجروحان این حادثه که شامگاه چهارشنبه اعلام شده و به روزرسانی خواهد شد.

لیلا سلیمانی
محمود حسین زاده
نگین نظری
فاطمه علی بیگی
ام البنین معاذالهی
طاهره زارع منصوری
مژده مؤمنی
فاطمه نیک نفس
علی اصغر ارژنگی
رضا علی دادی
مهدی سابکی
مانده صالحی
مهدی بیدختی
فاطمه نعیمی
نصرت پور شعبانی
طیبه مؤمنی
هاجر آینه
رقیه درستکار
فاطمه خورشیدی
داوود خورشیدی
صدیقه رحیمی
محمد پاکروان
مهین علیدادی
زهرا امیر حیدری
علی محمدی آبکار
سعیه قاسمی
شیوا انجم شعاع
سید فردین سیدی
پری رنجبر
زهرا عبدی
سینا بابایی
مهدیه شادکام
مجتبی هاشمی
علی ناظمی
ابوالفضل اکبر زاده
محمد فاضل رنجبر
طیبه شمسی
نیره شمسی
فاطمه میرزا حسینی
ناصر نیکی
ستایش سرابندی
امیر حسین ناظمی
صادق صنعتی

کد مطلب 5984884

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ۰۷:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      34 4
      پاسخ
      روحشان شاد
    • ۱۲۳۴ IR ۰۸:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      روح شهدا شاد ،خدا لعنت کند تروریست رو این کار تروریست بی جواب نخواهد بود وایرانی پاسخ محکمی به آنها می‌دهد انشالله
    • روح الله IR ۰۸:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      16 17
      پاسخ
      دشمنان اسلام بدانند ماملت امام حسین علیه السلام هستیم وازمرگ نمی هراسیم جان ما فدای رهبر واسلام مرگ بر امریکا مرگ براسرائیل مرگ بر منافق
    • محمد رضا IR ۰۸:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      15 9
      پاسخ
      خدا لعنت کند عوامل بمب گذار را انشاالله خدا دستشان را رو کند البته خون نمی خوابد و تجربه نشان داده در این مملکت ه گاه خونی به ناحق بر زمین ریخت دست انتقام خدا نگذاشت این خون پایمال گردد
      • عبود IR ۲۱:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
        4 0
        روحشان شاد
    • ورامین با غیرت IR ۰۸:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      27 11
      پاسخ
      روحتان شاد و یادتان گرامی عزیزان
    • AE ۰۸:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      25 11
      پاسخ
      روحشون شاد شریک غم بازماندگانیم عثمان از کردستان
      • IR ۰۰:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
        0 0
        نوجوان انشاالله که منافقین گیر بیفتد ما ملت امام حسین هستیم
    • علیرضا IR ۰۸:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      20 6
      پاسخ
      خداوند رحمت کنه ..
    • IR ۰۸:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      22 12
      پاسخ
      روح شون شاد
    • بهار US ۰۹:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      25 4
      پاسخ
      خدا رحمتشون کنه انشالله چ کودک و چ مرد و زن رو و ب خانواده هاشون صبر عنایت کنه انشالله
      • الیاس IR ۱۸:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
        18 6
        خداوند متعال به خانوادهاشون صبر بده🖤🥀
    • محمد محمدپور IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      17 7
      پاسخ
      خداوندا تمام دشمنان‌ ایران را نابود کن و بر عاملین بمب گذاری کرمان لعنت باد و خداوند شهدای کرمان را رحمت کند نابود باد آمریکای تروریسم و اسرائیل جنایتکار
    • سیدطاهر حسینی IR ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      14 4
      پاسخ
      باسم رب الشهداء والصدیقین. ترور کار ناجوانمردانه وزشتی است که از افراد خائن و مزدور سر می‌زند، امید است عاملان ای جنایت بزرگ به سزای اعمالشان برسند ، مرگ بر اسرائیل و آمریکا که دست در...
    • امید IR ۱۱:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      24 8
      پاسخ
      خداوند ان شاءالله به حق آبروی فاطمه زهرا و به حرمت این خونهای به ناحق ریخته شده در ظهور آقا صاحب الزمان تعجیل بفرمایند
      • IR ۲۳:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
        0 1
        الله جل جلالهو مغفرت کنه انالله و انا الیه راجعون اللهم اجرنی فی مصیبتی وخلفلی خیرا منها ،
    • الهام IR ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      30 9
      پاسخ
      خدایاصبربده به خانواده هاشون لعنت به مصببینش
    • یاسین IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      20 7
      پاسخ
      لعنت بر عاملین وآمرین همچنین تروریستهایی که هزاران نفر را داغدار کردن، خداوند جایگاهشان را بهشت وبازماندگان را صبر و اجر جزیل عنایت فرماید
    • یاسین IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      لعنت بر عاملین وآمرین همچنین تروریستهایی که هزاران نفر را داغدار کردن، خداوند جایگاهشان را بهشت وبازماندگان را صبر و اجر جزیل عنایت فرماید
    • IR ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      26 13
      پاسخ
      خدا لعنت کنه کسایی که باعث ریختن خون بی گناهان میشه اللهم عجل لویک الفرج اقاجان بیا که آمدنت دیر شده
    • خالد اسماعیلی IR ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      انشاالله که هرچه زودتر شفا بگیرید و سلامت به آغوش گرم خانواده محترمتان برگردید و دل دوستان و خانواده محترمتان به دیدارتان شاد شود خوش به حال شما عزیزان وشهیدانی که برای بزرگداشت روز شهید ان بی ریای مدافع اسلام با همچین عملیات ددمنشانه و منحوسی شهید یا جانباز شده اید چون شماها انشاالله همچون سردار دل
    • وطن اسلامی IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      باسلام همدردهستیم باملت کرمان غیرت ایرانیم داریم...امااطلاعات کشوربایدافرادی نامردوطن فروش خائنی امثال علی کریمی و.........رابایدبه سرای اعمالش برسانندتابدانن به خون شهیدان وانقلاب نمیتوان توهین کرد
    • تنها IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      0 1
      پاسخ
      اخی عزیزم اینها انسان بودند خدا مرگشون بدهد هر کس این گل ها پرپر کرد چه قدر سخت برای خانواده هاشون خدا به همه صبر بدهد کرمانم تسلیت
    • جانباز هشت سال دفاع مقدس IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      17 11
      پاسخ
      انشالله خداوند متعال شفا خیر به تمام مجروح شده گان عنایت کند انشالله
    • هاجر ابراهیمی IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      22 10
      پاسخ
      خدا لعنت کند بانی باعث از جون مردم ایران چی میخواهند خاک توسرتون مرگبر منافق
    • AE ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      20 14
      پاسخ
      خدا رحمتشون کنه ،خون پاکتون پایمال نمیشه و حتما انتقام تون را از اسراییل جنایتکار میگریم
    • ناشناس IR ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      22 10
      پاسخ
      خدا به تروریستهای تحت حمایت اسرائیل بچه کش لعنت کند روزی انتقام خون شهدا از اسرائیل و حامیانش گرفته خواهد شد.
    • عبدالرحمن سن سبلی ترکمن صحرا IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      17 8
      پاسخ
      دژخیمان صهیو نیست چرا خون بی گناهان را می ریزند اگر مردی رودر رو بجنگ ای نامردان بی مروت
      • IR ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
        4 0
        کاش یه ماه قبل مراقبت‌هایی میزاشتن تو همین مسیر ک این همه داغدار نمیشدن خیلی سهل‌انگاری میشه تو بعضی کارا تاکی چنتا چقدر عزیز داغدار شدن
    • فاطمه ... IR ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      7 2
      پاسخ
      با عرض سلام و تسلیت خدمت رهبر عزیزم وملت غیور ایران 🖤🖤🖤🖤🖤.امیدوارم دستی که دیروز این فاجعه را به وجود آورد وجان خیلی از کودکان و زنان و مردان را گرفت قطع شود خدا لعنتشون کند مرگ براسرائیل .مرگ بر آمریکا
    • فاطمه IR ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      12 4
      پاسخ
      جانم فدای رهبرم .جانم فدای حاج قاسم سلیمانی 🖤🖤🖤🖤🖤🖤😭😭😭
    • محمدنور غلامی IR ۱۶:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      12 5
      پاسخ
      در غمی. تون شریکم. همسایه عزیزم. محمدنور از افغانستان 🖤🖤
      • عباس دارمحمدی شاهرود IR ۲۰:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
        6 3
        خداوند آمریکا اسرائیل را نابود کند
    • IR ۱۶:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      8 5
      پاسخ
      روحشان شاد خدا لعنت کنند ان کسی که این کار را کرد است خدا باید نشان دهد ا سلام پیروز است
    • مرصاد IR ۱۷:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      7 7
      پاسخ
      انشاالله روحشان شاد باشد خوش به حالشون شهید شدن رفتن پیشه حاج قاسم 😩😖 خدا رحمتشون کنه مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل ما ملت امام حسینیم 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
    • IR ۱۷:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      5 3
      پاسخ
      تسلیت
    • حسینی IR ۱۷:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      7 4
      پاسخ
      به کدامین گناه 😭😭😭
    • جلالی IR ۱۷:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      11 2
      پاسخ
      خدا لعنت کند بانی باعث از جون مردم ایران چی میخواهند خاک توسرتون مرگبر منافق
    • فرشته IR ۱۸:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      7 4
      پاسخ
      یاحسین چی می‌تونه بگه آدم خدایا امام زمانمون رو برسون
    • رضا سیاه منصوری US ۱۸:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      6 5
      پاسخ
      همه با هم مرگ بر اسرائیل مرگ بر آمریکا ..........‌‌‌‌.............................. ماهمه ملت امام حسینیم
    • IR ۱۸:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      8 4
      پاسخ
      روحشان شاد.ب خانواده‌شان تسلیت عرض می کنم خدا صبر بده.
    • فرزانه اسماعیل زاده IR ۱۹:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      4 2
      پاسخ
      وچه بی گناه رفتید.روحتان شاد
    • IR ۱۹:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      4 3
      پاسخ
      روحشون شاد
    • شریعتی AE ۲۰:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      نمی خواند هزار امشب که غمگین است، غمگین است غم گل ها فراوان است و سنگین است، سنگین است کشیده آتشی خفاش خون آشام بر گلزار ز خون لاله ها گلخانه رنگین است، رنگین است چه گویم من زخون دل که سوزان است و درآلود علاج درد و سوز دل به صبر است و به تمکین است شهیدان شهد نوشیدند و شیرین کام و با لبخند از این ..
    • ایران سرای من است IR ۲۰:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      3 1
      پاسخ
      خدا عاملان این حادثه را لعنت کند ما از دولت میخواهیم برخورد قاطعانه کند و چنان درسی به این جنایتکاران بدهد که تا ابد در تاریخ بماند ما برخورد قاطع میخوایم
    • رضا IR ۲۰:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      7 3
      پاسخ
      روحشان۰شاد
    • رضا IR ۲۰:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      4 1
      پاسخ
      روحشان۰شاد
    • شوق پرواز IR ۲۰:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      4 1
      پاسخ
      الهی الهی... خدا به خانواده هاشون صبر بده ان شالله
    • اسمال لوتکی....لوتک جان.بلوچ لوتک جان BE ۲۰:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      4 1
      پاسخ
      انتحاری بوده یا قبلااونجاجاساز کرده بودند. کسی خبر نداره....روحشان شاد و یادشان گرامی
    • اسمال لوتکی....لوتک جان.بلوچ لوتک جان BE ۲۰:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      2 1
      پاسخ
      انتحاری بوده یا قبلااونجاجاساز کرده بودند. کسی خبر نداره....روحشان شاد و یادشان گرامی
    • IR ۲۰:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      5 1
      پاسخ
      خدا رحمت همه شهداي کرمان و روحشون شاد...
    • ادهم IR ۲۱:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      3 1
      پاسخ
      دشمنان اسلام بدانند که این جنایت های شان ما را آگاه میکند که یهودیان دشمنان واقعی اسلام هستند و ما باید دنبال راه ی برای انتقام گرفتن از شیطان بزرگ آمریکا و اسرائیل کثیف رژیم موقتی باشیم
    • IR ۲۱:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      4 1
      پاسخ
      به خاک وخون کشیدن انسانهای بی گناه نماددموکراسی غرب
    • الف IR ۲۲:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      خدارحمت کنه روحشان شادکنه
    • IR ۲۲:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمت کنه آری تروریست‌ها را باید اعدام کنند۸۶۷
    • محمد NL ۲۲:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      لعنت خدابربانی این کارخدالعنتشان کند
    • فاطمه IR ۲۳:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      روح این عزیزان شاد و ان ء شالله بهبودی هر چه زودتر زخمی ها.😭 لعنت خدا بر دشمنان اسلام و قرآن .🤲 زنده باد کشور عزیزم❤
    • تقی زاده IR ۰۰:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
      4 1
      پاسخ
      راه حسینی راه شهادت است لبیک یاحسین لبیک لبیک یاسید علی خامنه ای جانم فدایت
    • IR ۱۹:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
      2 0
      پاسخ
      خداوندا خودت کمک بفرما آمین یا رب العالمییییین
    • IR ۱۹:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
      1 0
      پاسخ
      خداوندا خودت کمک بفرما آمین یا رب العالمییییین
    • IR ۲۲:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
      1 0
      پاسخ
      روح همشون شاد با دیدن اینها انگار دوباره حاج قاسم شهید شد خیلی ناراحت شدم خداوند به خانوادهاشون صبر بده
    • حسن IR ۲۳:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۶
      0 0
      پاسخ
      مرگ بر اسرائيل
    • س IR ۰۱:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
      0 0
      پاسخ
      خدا شفا مجروحان بده ان شاالله... روح همه شهیدان شاد باشه خدا به خانوادشون صبر عطا بفرماید
    • محمد حیدری از ملایر IR ۰۳:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
      0 0
      پاسخ
      روح شهدای کرمان شاد ما را در غم خود شریک بدانید تروریست ها را خدا لعنت کند این کارشان بدون جواب نمی ماند انتقام سختی از آنها میگیریم تا وقتی که حاج قاسم بود کسی جرئت نمی کرد عرض اندام کند
    • IR ۰۶:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
      0 0
      پاسخ
      ما ملت امام حسینیم مانند امام حسین آزاده ایم و جان در راه اسلام می دهیم جانم فدای اسلام مرگ بر صهیونیسم و مرگ بر جنگ و خشونت

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها