اسامی برخی از مجروحان حادثه تروریستی کرمان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان مجروحانی که نام آنان اعلام شده در سه بیمارستان امام حسین (ع) ارتش، مهرگان و شفا تحت درمان هستند.

اسامی مجروحان این حادثه که شامگاه چهارشنبه اعلام شده و به روزرسانی خواهد شد.

لیلا سلیمانی

محمود حسین زاده

نگین نظری

فاطمه علی بیگی

ام البنین معاذالهی

طاهره زارع منصوری

مژده مؤمنی

فاطمه نیک نفس

علی اصغر ارژنگی

رضا علی دادی

مهدی سابکی

مانده صالحی

مهدی بیدختی

فاطمه نعیمی

نصرت پور شعبانی

طیبه مؤمنی

هاجر آینه

رقیه درستکار

فاطمه خورشیدی

داوود خورشیدی

صدیقه رحیمی

محمد پاکروان

مهین علیدادی

زهرا امیر حیدری

علی محمدی آبکار

سعیه قاسمی

شیوا انجم شعاع

سید فردین سیدی

پری رنجبر

زهرا عبدی

سینا بابایی

مهدیه شادکام

مجتبی هاشمی

علی ناظمی

ابوالفضل اکبر زاده

محمد فاضل رنجبر

طیبه شمسی

نیره شمسی

فاطمه میرزا حسینی

ناصر نیکی

ستایش سرابندی

امیر حسین ناظمی

صادق صنعتی