محفل انس با قرآن کریم در خورموج برگزار شد

عبدالرضا زحمتکش در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: همزمان با میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت امام خمینی (ره) و همچنین زنده نگه داشتن یاد و خاطره سردار دل‌ها شهید سلیمانی و ابوالمهدی المهندس، این محفل انس با قرآن کریم با همکاری اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دشتی در مسجد امام هادی (ع) شهرخورموج برگزار شد.

مدیر خانه قرآن الهادی شهر خورموج افزود: در این محفل قرآنی قاریان برجسته از دیار دشتی آقایان سید ابوالفضل حسینی و سید موسی حسینی به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید پرداختند و در ادامه حجت‌الاسلام حیدری رئیس دادگستری شهرستان دشتی طی سخنانی به بیان ابعاد شخصیتی ام ابیها فاطمه زهرا (س) اشاره کرد و به ذکر تأثیر آن حضرت در احیای اسلام ناب محمدی پرداخت.