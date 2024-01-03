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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۲۳:۴۳

در بیانیه مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان شد؛

اعلام عزای عمومی در حوزه‌ / جنایتکاران منتظر پاسخ کوبنده باشند

اعلام عزای عمومی در حوزه‌ / جنایتکاران منتظر پاسخ کوبنده باشند

قم- مرکز مدیریت حوزه های علمیه، همگام با بیانیه دولت فردا را برای حوزه های علمیه سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در محکومیت جنایت تروریستی و خونین کرمان بیانیه ای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا» (احزاب/۲۳)

در سالروز ولادت یگانه کوثر الهی، مجمع همه خیرات و نیکی‌ها، دخت نبی مکرم اسلام، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیهما و سالگرد شهادت سالار شهدای مقاومت، شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و یاران باوفایش، قلوب ملت مقاوم ایران باری دیگر با شهادت و مجروحیت جمعی از دلباختگان مکتب حاج قاسم که به قصد زیارت تربت پاکش در گلزار شهدای کرمان قدم نهاده بودند و مورد حمله تروریستی و مذبوحانه عوامل استکبار و صهیونیسم جهانی قرار گرفتند، جریحه‌دار و محزون شد.

اسراییل و آمریکای جنایتکار که با نهایت رساندن ظلم و جنایات خود در فلسطین و کشتار زنان و مردان و کودکان مظلوم غزه، خشم و لعنت الهی و خشم همه آزادمردان جهان را برانگیخته است؛ چنانچه قرآن کریم میفرماید: «وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِیرًا» (فتح/۶)، در پی شکست مفتضحانه‌شان در میدان‌های جنگ سخت نابرابر و جنگ نرم از سوی جبهه مقاومت و وجدان‌های بیدار جهانی از روی استیصال و ناتوانی به دنبال انتقام گرفتن از نظام انقلاب اسلامی و مردم بصیر و صبور ایران اسلامی برآمده و با به خاک و خون کشیدن زائران و دلبستگان مکتب حاج قاسم عزیز در مراسم چهارمین سالگرد شهادت او در کرمان، خباثت و خوی وحشیانه خود را بر همه عالمیان آشکار کردند.

اسراییل قاتل و آمریکای جنایتکار و عوامل دستنشانده نگونبخت آنها بدانند جریان مقاومت که به برکت مجاهدت‌های شهید حاج قاسم عزیز، قویتر از گذشته بلای جان و روان دشمنان اسلام شده است، تا نابودی و محو رژیم غاصب اسراییل از صحنه زمین و خواری کامل آمریکای جنایتکار با قدرت هر چه بیشتر ظاهر خواهد شد و به توفیق الهی منتظر پاسخ قاطع و کوبنده‌ی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در پی این جنایت مذبوحانه خود باشند.

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت این عزیزان آسمانی به محضر حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه و نایب بر حقش حضرت امام خامنه‌ای حفظه الله و همه امت شهیدپرور ایران اسلامی به ویژه مردم مجاهدکرمان، همگام با بیانیه دولت فردا را برای حوزه های علمیه سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرده و از درگاه حضرت احدیّت برای آن شهیدان مظلوم رضوان و غفران الهی و همنشینی با سالار شهیدان و برای مجروحان شفای عاجل و برای خانواده معظم و بازماندگان شهدا صبر جمیل و پاداش وافر و ثبات قدم در تداوم راه شهیدان مسئلت می‌نماید.

کد مطلب 5984975

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