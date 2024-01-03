اعلام عزای عمومی در حوزه‌ / جنایتکاران منتظر پاسخ کوبنده باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در محکومیت جنایت تروریستی و خونین کرمان بیانیه ای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا» (احزاب/۲۳)

در سالروز ولادت یگانه کوثر الهی، مجمع همه خیرات و نیکی‌ها، دخت نبی مکرم اسلام، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیهما و سالگرد شهادت سالار شهدای مقاومت، شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و یاران باوفایش، قلوب ملت مقاوم ایران باری دیگر با شهادت و مجروحیت جمعی از دلباختگان مکتب حاج قاسم که به قصد زیارت تربت پاکش در گلزار شهدای کرمان قدم نهاده بودند و مورد حمله تروریستی و مذبوحانه عوامل استکبار و صهیونیسم جهانی قرار گرفتند، جریحه‌دار و محزون شد.

اسراییل و آمریکای جنایتکار که با نهایت رساندن ظلم و جنایات خود در فلسطین و کشتار زنان و مردان و کودکان مظلوم غزه، خشم و لعنت الهی و خشم همه آزادمردان جهان را برانگیخته است؛ چنانچه قرآن کریم میفرماید: «وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِیرًا» (فتح/۶)، در پی شکست مفتضحانه‌شان در میدان‌های جنگ سخت نابرابر و جنگ نرم از سوی جبهه مقاومت و وجدان‌های بیدار جهانی از روی استیصال و ناتوانی به دنبال انتقام گرفتن از نظام انقلاب اسلامی و مردم بصیر و صبور ایران اسلامی برآمده و با به خاک و خون کشیدن زائران و دلبستگان مکتب حاج قاسم عزیز در مراسم چهارمین سالگرد شهادت او در کرمان، خباثت و خوی وحشیانه خود را بر همه عالمیان آشکار کردند.

اسراییل قاتل و آمریکای جنایتکار و عوامل دستنشانده نگونبخت آنها بدانند جریان مقاومت که به برکت مجاهدت‌های شهید حاج قاسم عزیز، قویتر از گذشته بلای جان و روان دشمنان اسلام شده است، تا نابودی و محو رژیم غاصب اسراییل از صحنه زمین و خواری کامل آمریکای جنایتکار با قدرت هر چه بیشتر ظاهر خواهد شد و به توفیق الهی منتظر پاسخ قاطع و کوبنده‌ی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در پی این جنایت مذبوحانه خود باشند.

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت این عزیزان آسمانی به محضر حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه و نایب بر حقش حضرت امام خامنه‌ای حفظه الله و همه امت شهیدپرور ایران اسلامی به ویژه مردم مجاهدکرمان، همگام با بیانیه دولت فردا را برای حوزه های علمیه سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرده و از درگاه حضرت احدیّت برای آن شهیدان مظلوم رضوان و غفران الهی و همنشینی با سالار شهیدان و برای مجروحان شفای عاجل و برای خانواده معظم و بازماندگان شهدا صبر جمیل و پاداش وافر و ثبات قدم در تداوم راه شهیدان مسئلت می‌نماید.