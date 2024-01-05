خاکسپاری شهید فائزه رحیمی در گلزار شهدای بهشت زهرا

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر شهید فائزه رحیمی پس از برگزاری مراسم تشییع، فردا شنبه ۱۶ دی در قطعه ۵۰ گلزار شهدای بهشت زهرای تهران به خاک سپرده می‌شود.

فائزه رحیمی از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بود که در حمله تروریستی به گلزار شهدای کرمان به شهادت رسید.

نیمه شب گذشته پیکر وی پس از انتقال از کرمان به تهران وارد و به معراج شهدای تهران منتقل شد تا خانواده و جمعی از دوستان وی با او وداع کنند.

پیکر شهید مورد اشاره پس از برگزاری دو مراسم تشییعی که فردا در تهران انجام می شوند، در قطعه ۵۰ گلزار شهدای بهشت زهرای تهران به خاک سپرده می‌شود.