«بسته پیشنهادی» را با بهرام عظیمی تماشا کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، «بسته پیشنهادی» که همزمان با روز مادر به آنتن شبکه دو سیما بازگشت امشب ۱۵ دی ماه با اجرای مژده لواسانی و با حضور بهرام عظیمی روی آنتن می رود.

بهرام عظیمی کارگردان و فعال حوزه انیمیشن است که مجموعه «سیاساکتی» و سینمایی «تهران ۱۵۰۰» از جمله آثار اوست. این کارگردان قرار است درباره تولیدات و محصولات آثار پویانمایی در ایران گفت‌وگو کند و پیشنهادهایی را هم در این باره به مخاطب ارایه دهد.

همچنین در بخشی از برنامه با شهره پیرانی همسر شهید داریوش رضایی نژاد و مادر آرمیتا درباره موضوع حادثه تروریستی کرمان و سینمای ترور گفت‌وگو می شود. به ویژه که موضوع پایان نامه شهره پیرانی درباره داعش بوده است.

برنامه «بسته پیشنهادی» محصولی از گروه خانواده شبکه دو است که بعد از مدتی فصل دوم آن به آنتن بازگشته است و در حوزه فرهنگ و هنر به ارایه بسته هایی پیشنهادی برای مخاطبان می پردازد.

«بسته پیشنهادی» با اجرای مژده لواسانی، به تهیه کنندگی الهه بهبودی و سردبیری محمد جباری پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت ۲۲ به پخش می رسد.