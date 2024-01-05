مقاومت نظامیان و تجهیزات اشغالگران را در غزه هدف قرار داد+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، گردان‌های قسام شاخه نظامی حماس اعلام کرد یک میدان مین شامل سه بمب ضدنفر را پس از حضور گروهی ۷ نفره از نظامیان پیاده ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه خزاعه در شرق خان یونس در جنوب نوار غزه منفجر کرده که در پی آن شماری از این نظامیان به هلاکت رسیده و برخی دیگر زخمی شدند.

قسام همچنین بیان کرد که یک دستگاه بولدوزر ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک خزاعه در شرق خان یونس در جنوب نوار غزه با راکت ضدزره یاسین ۱۰۵ هدف قرار داده است.

از سوی دیگر گردان‌های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز اعلام کرد صبح امروز جمعه شهرک ناحل عوز و عالومیم در اطراف نوار غزه را هدف حمله موشکی قرار داده است.

سرایا القدس همچنین از انهدام سه جنگ اافزار اشغالگران با موشک تاندوم و نیز موشک یاسین ۱۰۵ در محور منطقه معن در جنوب شرق خانیونس در عملیات مشترک با مبارزان قسام خبر داد.

مقاومت همچنین به شدت عسقلان را موشکباران کرد و صدای آژیر خطر در آن به صدا درآمد.

سرایا القدس همچنین از انهدام سه جنگ اافزار اشغالگران با موشک تاندوم و نیز موشک یاسین ۱۰۵ در محور منطقه معن در جنوب شرق خانیونس در عملیات مشترک با مبارزان قسام خبر داد.

سرایا القدس همچنین از درگیری شدید مبارزان مقاومت با نظامیان اشغالگر در شرق شهر غزه خبر داد.