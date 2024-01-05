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۱۵ دی ۱۴۰۲، ۲۰:۵۶

نبرد سنگین مقاومت با اشغالگران

نبرد سنگین مقاومت با اشغالگران

مبارزان مقاومت فلسطینی در جریان نبرد سنگین با اشغالگران ادوات و تجهیزات آنها را منهدم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، گردان‌های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که نیروها و ادوات جنگی دشمن صهیونیستی را در منطقه المحطه در خان یونس با گلوله‌های خمپاره کالیبر سنگین درهم کوبیده است.

از سوی دیگر گردان‌های قسام شاخه نظامی جنبش حماس بیان کرد که مبارزان مقاومت، ۹ خودروی زرهی ارتش رژیم صهیونیستی را در شرق منطقه التفاح در شهر غزه هدف قرار داده و با نیروهای پیاده دشمن نیز با سلاح تیربار و راکت‌های ضدنفر درگیر شده و شماری از صهیونیست‌ها را به هلاکت رساندند.

پیش از این نیز، گردان‌های قسام شاخه نظامی حماس اعلام کرد یک میدان مین شامل سه بمب ضدنفر را پس از حضور گروهی ۷ نفره از نظامیان پیاده ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه خزاعه در شرق خان یونس در جنوب نوار غزه منفجر کرده که در پی آن شماری از این نظامیان به هلاکت رسیده و برخی دیگر زخمی شدند.

قسام همچنین بیان کرد که یک دستگاه بولدوزر ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک خزاعه در شرق خان یونس در جنوب نوار غزه با راکت ضدزره یاسین ۱۰۵ هدف قرار داده است.

از سوی دیگر گردان‌های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز اعلام کرد صبح امروز جمعه شهرک ناحل عوز و عالومیم در اطراف نوار غزه را هدف حمله موشکی قرار داده است.

کد مطلب 5986322

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    نظرات

    • ناشناس IR ۰۴:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۶
      8 5
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      شکر که مقاومت را به وسعت تاریخ داریم افتخار برای ملتهای مقاومت وذلت وخواری برای دژخیمان صهیون وخون خوار وخودبزرگ بین
    • IR ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۶
      8 5
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      درود خداوند به مجاهدان بزرگ اسلام و لعنت خداوند و تمام موجودات بر اسرائیل آمریکا و غرب جنایت کار خداوند بزرگ خودت نابودشان کن به اذن الله تعالی
    • آلاله IR ۰۰:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
      2 3
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      زنده باد جبهه مقاومت و رزمندگان شجاع و غیور و با افتخار آن پیروزی بسیار نزدیک است انشاالله شکست و اضمهلال صهیونیست ها حتمی است به اذن پروردگار و عنایت خاص امام زمان عجل الله درود بر روان پاک شهیدان مقاومت و کودکان و زنان مظلوم غزه و لبنان و ایران و یمن و سوریه و عراق و ....
    • معلم IR ۰۱:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
      0 1
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      من مطمئن هستم که با یاری خداوندعاقبت پیروزی با مقاومت هستش واسرائیل کودک کش با خواری وذلت عقب نشینی می کنه چون سربازان اونهااز لحاظ روحی وروانی توان مقابله با جنگ چریکی رو ندارند مگر اینکه سرباز از خارج تهیه کنند که جنگ چریکی واقعا سخت هستش واسراییل حتما شکست خواهد خورد بایاری خدا.
    • منصور IR ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
      0 0
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      به امید خدا من مطمئن هستم که صهیونیست از بین خواهد رفت و يهوديها زندانی صهیونستها در سرزمین‌های آشغال شده در کنار برادران مسلمان و مسیحی خودشون با خوشی زندگی خوهند کرد & صهیونیست ام الفساد آسیا است
    • علی IR ۰۱:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۰
      0 0
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      مرگ و نابودی فقط مختص صهیونیست شغال اشغال کننده و شغل باز شغل صفت است .

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