نبرد سنگین مقاومت با اشغالگران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، گردان‌های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که نیروها و ادوات جنگی دشمن صهیونیستی را در منطقه المحطه در خان یونس با گلوله‌های خمپاره کالیبر سنگین درهم کوبیده است.

از سوی دیگر گردان‌های قسام شاخه نظامی جنبش حماس بیان کرد که مبارزان مقاومت، ۹ خودروی زرهی ارتش رژیم صهیونیستی را در شرق منطقه التفاح در شهر غزه هدف قرار داده و با نیروهای پیاده دشمن نیز با سلاح تیربار و راکت‌های ضدنفر درگیر شده و شماری از صهیونیست‌ها را به هلاکت رساندند.

پیش از این نیز، گردان‌های قسام شاخه نظامی حماس اعلام کرد یک میدان مین شامل سه بمب ضدنفر را پس از حضور گروهی ۷ نفره از نظامیان پیاده ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه خزاعه در شرق خان یونس در جنوب نوار غزه منفجر کرده که در پی آن شماری از این نظامیان به هلاکت رسیده و برخی دیگر زخمی شدند.

قسام همچنین بیان کرد که یک دستگاه بولدوزر ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک خزاعه در شرق خان یونس در جنوب نوار غزه با راکت ضدزره یاسین ۱۰۵ هدف قرار داده است.

از سوی دیگر گردان‌های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز اعلام کرد صبح امروز جمعه شهرک ناحل عوز و عالومیم در اطراف نوار غزه را هدف حمله موشکی قرار داده است.