پایان دور رفت لیگ پاورلیفتینگ با صدرنشینی ملی حفاری و نیروی زمینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، بعد از برگزاری رقابت های دور رفت گروه الف به میزبانی شهر کرمانشاه، روز پنجشنبه ۱۴ دی ماه مسابقات دور رفت گروه ب در شهر اهواز به میزبانی باشگاه شرکت ملی حفاری ایران برگزار شد.

در پایان مسابقات دور رفت گروه ب، نتایج زیر در اوزان هشتگانه حاصل شد: (رکورد مجموع هر ورزشکار اعلام شده است)

۵۹- کیلوگرم:

۱- مهرداد ظفری(ملی حفاری)، ۵۳۵ کیلوگرم

۲- حسین عباسی(عقاب)، ۴۷۲.۵ کیلوگرم

۶۶- کیلوگرم:

۱- جواد بشکوه(ملی حفاری)، ۵۷۷.۵ کیلوگرم

۲- مرتضی حسین نیا(عقاب)، ۵۱۷.۵ کیلوگرم

۳- امین دارابپور(ورامین)، ۴۷۷.۵ کیلوگرم

۷۴- کیلوگرم:

۱- حبیب خورشیدی(دانشگاه آزاد)، ۶۶۲.۵ کیلوگرم

۲- فرشید حسن زاده(ملی حفاری)، ۶۳۷.۵ کیلوگرم

۳- علیرضا کاوری(کولاک)، ۵۳۷.۵ کیلوگرم

۴- علی گلعلی زاده(عقاب)، ۴۹۰ کیلوگرم

۵- میلاد حمودی(ورامین)، ۴۱۵ کیلوگرم

۸۳- کیلوگرم:

۱- علی براتی(ملی حفاری)، ۷۵۰ کیلوگرم

۲- محمد فلاحتکار(عقاب)، ۷۴۲.۵ کیلوگرم

۳- محمد سلطانی(دانشگاه آزاد)، ۶۱۲.۵ کیلوگرم

۹۳- کیلوگرم:

۱- محمد رئیسی(دانشگاه آزاد)، ۸۳۰ کیلوگرم

۲- علی مرادپور(ملی حفاری)، ۷۸۰ کیلوگرم

۳- سلمان کیانی پور(عقاب)، ۶۵۲.۵ کیلوگرم

۴- رضا امین نژاد(ورامین)، ۵۴۲.۵ کیلوگرم

۱۰۵- کیلوگرم:

۱- محمدعلی محمدی(دانشگاه آزاد)، ۷۳۷.۵ کیلوگرم

۲- حسین علاف بهبهانی(ملی حفاری)، ۷۳۷.۵ کیلوگرم

۳- ابراهیم هاتفی(عقاب)، ۶۴۵ کیلوگرم

۱۲۰- کیلوگرم:

۱- محمد مرادنیا(ملی حفاری)، ۸۲۰ کیلوگرم

۲- پیمان ده بزرگی(دانشگاه آزاد)، ۷۶۷.۵ کیلوگرم

۳- وحید ترابیان(ورامین)، ۷۵۲.۵ کیلوگرم

۴- مهدی مرادی(عقاب)، ۶۲۰ کیلوگرم

۵- مرتضی فرهانی(کولاک)، ۵۹۰ کیلوگرم

۱۲۰+ کیلوگرم:

۱- علی اکبر سنایی(ملی حفاری)، ۹۱۰ کیلوگرم

۲- محمدرضا فیض(دانشگاه آزاد)، ۷۴۰ کیلوگرم

۳- علی غلامعلی(ورامین)، ۷۰۵ کیلوگرم

۴- ایلیا عشوری(عقاب)، ۵۹۰ کیلوگرم

همچنین در پایان رقابت های دور رفت لیگ پاورلیفتینگ، جدول رده بندی گروههای الف و ب به شرح زیر است:

گروه الف:

۱- نیروی زمینی ارتش – ۷۲ امتیاز

۲- پرهام پیشوا ۱ – ۵۹ امتیاز

۳- اکوان چالوس(کانال ورزش) – ۵۵ امتیاز

۴- پرهام پیشوا ۲ – ۴۴ امتیاز

۵- شهرداری کرمانشاه – ۴۳ امتیاز

گروه ب:

۱- ملی حفاری ایران - ۸۷ امتیاز

۲- عقاب گیلان - ۶۴ امتیاز

۳- دانشگاه آزاد فارس- ۶۲ امتیاز

۴- ورامین - ۳۷ امتیاز

۵- کولاک اردبیل - ۱۴ امتیاز