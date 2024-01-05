پایان دور رفت لیگ پاورلیفتینگ با صدرنشینی ملی حفاری و نیروی زمینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، بعد از برگزاری رقابت های دور رفت گروه الف به میزبانی شهر کرمانشاه، روز پنجشنبه ۱۴ دی ماه مسابقات دور رفت گروه ب در شهر اهواز به میزبانی باشگاه شرکت ملی حفاری ایران برگزار شد.
در پایان مسابقات دور رفت گروه ب، نتایج زیر در اوزان هشتگانه حاصل شد: (رکورد مجموع هر ورزشکار اعلام شده است)
۵۹- کیلوگرم:
۱- مهرداد ظفری(ملی حفاری)، ۵۳۵ کیلوگرم
۲- حسین عباسی(عقاب)، ۴۷۲.۵ کیلوگرم
۶۶- کیلوگرم:
۱- جواد بشکوه(ملی حفاری)، ۵۷۷.۵ کیلوگرم
۲- مرتضی حسین نیا(عقاب)، ۵۱۷.۵ کیلوگرم
۳- امین دارابپور(ورامین)، ۴۷۷.۵ کیلوگرم
۷۴- کیلوگرم:
۱- حبیب خورشیدی(دانشگاه آزاد)، ۶۶۲.۵ کیلوگرم
۲- فرشید حسن زاده(ملی حفاری)، ۶۳۷.۵ کیلوگرم
۳- علیرضا کاوری(کولاک)، ۵۳۷.۵ کیلوگرم
۴- علی گلعلی زاده(عقاب)، ۴۹۰ کیلوگرم
۵- میلاد حمودی(ورامین)، ۴۱۵ کیلوگرم
۸۳- کیلوگرم:
۱- علی براتی(ملی حفاری)، ۷۵۰ کیلوگرم
۲- محمد فلاحتکار(عقاب)، ۷۴۲.۵ کیلوگرم
۳- محمد سلطانی(دانشگاه آزاد)، ۶۱۲.۵ کیلوگرم
۹۳- کیلوگرم:
۱- محمد رئیسی(دانشگاه آزاد)، ۸۳۰ کیلوگرم
۲- علی مرادپور(ملی حفاری)، ۷۸۰ کیلوگرم
۳- سلمان کیانی پور(عقاب)، ۶۵۲.۵ کیلوگرم
۴- رضا امین نژاد(ورامین)، ۵۴۲.۵ کیلوگرم
۱۰۵- کیلوگرم:
۱- محمدعلی محمدی(دانشگاه آزاد)، ۷۳۷.۵ کیلوگرم
۲- حسین علاف بهبهانی(ملی حفاری)، ۷۳۷.۵ کیلوگرم
۳- ابراهیم هاتفی(عقاب)، ۶۴۵ کیلوگرم
۱۲۰- کیلوگرم:
۱- محمد مرادنیا(ملی حفاری)، ۸۲۰ کیلوگرم
۲- پیمان ده بزرگی(دانشگاه آزاد)، ۷۶۷.۵ کیلوگرم
۳- وحید ترابیان(ورامین)، ۷۵۲.۵ کیلوگرم
۴- مهدی مرادی(عقاب)، ۶۲۰ کیلوگرم
۵- مرتضی فرهانی(کولاک)، ۵۹۰ کیلوگرم
۱۲۰+ کیلوگرم:
۱- علی اکبر سنایی(ملی حفاری)، ۹۱۰ کیلوگرم
۲- محمدرضا فیض(دانشگاه آزاد)، ۷۴۰ کیلوگرم
۳- علی غلامعلی(ورامین)، ۷۰۵ کیلوگرم
۴- ایلیا عشوری(عقاب)، ۵۹۰ کیلوگرم
همچنین در پایان رقابت های دور رفت لیگ پاورلیفتینگ، جدول رده بندی گروههای الف و ب به شرح زیر است:
گروه الف:
۱- نیروی زمینی ارتش – ۷۲ امتیاز
۲- پرهام پیشوا ۱ – ۵۹ امتیاز
۳- اکوان چالوس(کانال ورزش) – ۵۵ امتیاز
۴- پرهام پیشوا ۲ – ۴۴ امتیاز
۵- شهرداری کرمانشاه – ۴۳ امتیاز
گروه ب:
۱- ملی حفاری ایران - ۸۷ امتیاز
۲- عقاب گیلان - ۶۴ امتیاز
۳- دانشگاه آزاد فارس- ۶۲ امتیاز
۴- ورامین - ۳۷ امتیاز
۵- کولاک اردبیل - ۱۴ امتیاز
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