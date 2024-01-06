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۱۶ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۵۵

محمودی:

باید در انتخاب و گزینش کارکنان زندان‌ها دقت و توجه ویژه داشت

باید در انتخاب و گزینش کارکنان زندان‌ها دقت و توجه ویژه داشت

رییس سازمان زندان‌ها گفت: باید در انتخاب و گزینش کارکنان زندان‌ها دقت و توجه ویژه داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها، در نشست اعضا هسته گزینش این سازمان گزینش دقیق افراد را متضمن سلامت اداری و پیشگیری از فسادهای احتمالی دانست.

در ابتدای این نشست با گرامی‌داشت یاد و خاطره سپهبد شهید حاج‌قاسم سلیمانی، شهادت جمعی از هم‌وطنان در حادثه تروریستی کرمان را تسلیت گفت.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد هسته گزینش سازمان زندان‌ها بیان کرد: خوشبختانه در سازمان زندان‌ها شاهد اقدامات مثبت و گام‌های تحولی در حوزه گزینش هستیم که این روند مایه مباهات است.

محمدی نیروی انسانی را موتور محرکه پیشرفت دستگاه‌های اجرایی معرفی کرد و افزود: منابع انسانی از مهمترین سرمایه‌ها در هر دستگاهی است بنابراین گزینش و انتخاب بهترین افراد نیز امری عقلانی است چراکه متضمن سلامت اداری و پیشگیری از فسادهای احتمالی در امور اجرایی خواهد بود.

وی گفت: مهمترین رسالت ما در امور زندان‌ها، اصلاح و تربیت افرادی است که به خطا رفته‌اند بنابراین در انتخاب و گزینش کارکنان زندان‌ها به عنوان نیروی انسانی، لازم است ضمن برخورداری از توانمندی تخصصی، سلامت عمومی و جسمانی به ویژگی‌های شخصیتی و نیز ارزش‌های فکری، فرهنگی و دینی کارکنان دقت و توجه ویژه داشت.

گفتنی است در ادامه این نشست نیز عسگری مدیرکل هسته گزینش سازمان زندان‌ها به گزارش عملکرد این مرکز در سال جاری پرداخت.

کد مطلب 5987151

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