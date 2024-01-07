اقدامات فراجا موجب امنیت و ایمنی زایران راهیان نور شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ بسیجی بهمن کارگر اظهار داشت: از فرمانده کل انتظامی کشور برای بازدید از نمایشگاه «دستاوردهای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در فضای مجازی»، تشکر میکنم و در اینجا اعلام میکنم که سردار رادان که عضو شورای راهبردی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس نیز هست، از ابتدای حضور بنده در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، از همراهان و پشتیبانان این بنیاد بوده است.
سردار کارگر با بیان اینکه فرمانده انتظامی کشور اشراف کاملی بر برنامههای راهیان نور دارد، افزود: در موضوع راهیان نور و اعزام کاروانها به مناطق عملیاتی، همواره همکاری و مساعدت ویژهای برای حفظ سلامت زائران از سوی مجموعه فراجا با بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس صورت میگیرد که بر این اساس از فرمانده محترم و کارکنان خدوم این نیرو تقدیر و تشکر میکنم.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با تاکید بر اینکه سال ۹۲ در ستاد مرکزی راهیان نور کمیته ایمنی را با مسؤولیت فراجا تأسیس کردیم، ادامه داد: این اقدامات موجب شد وضعیت مناسبی بر راهیان نور حاکم شود و خدا را شاکریم که از سال ۹۶ هیچگونه فوتی در این اردوها نداشتهایم.
رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور خاطرنشان کرد: اقدامات مناسب و همکاری ویژه مجموعه فراجا موجب افزایش امنیت و سلامت زائران راهیان نور شده است.
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