تولید «این من نیستم»، «مرد سوم» و «خشت»/ «اجرا » به دهلی رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری فیلم کوتاه «این من نیستم» نخستین تجربه علیرضا معروفی، از تولیدات باشگاه فیلم اولی‌های انجمن سینمای جوانان ایران، به پایان رسید و هم‌اکنون وارد مرحله تدوین و صداگذاری شده است.

علیرضا معروفی پیش از این در عرصه تئاتر، نمایش‌های «عقیم»، «شکم»، «تن‌ها»، «تلفات» و «جریان» را روی صحنه برده است.

بازیگران این اثر مهدی جاوید، لیلا میناوند، تارا گلکار و جلال موسوی هستند. در خلاصه داستان «این من نیستم» آمده است: «مردی جوان، لابه‌لای عکس‌های خود به دنبال هویتش می‌گردد.»

دیگر عوامل تولید این فیلم کوتاه عبارتند از مدیر فیلم‌برداری: علی گلکار، صدابردار و تدوین‌گر صدا: سروش مدبر، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: سیاوش کرمی، دستیاران: جواد موسوی، جلال موسوی و احسان خراط، منشی صحنه: مهدیه ناظری‌ها، طراح گریم: مرجان نداف، دستیار فیلم‌بردار: محمد محمودی، دستیار صدابردار: محمدحسین عبدالهی، فیلم‌بردار پشت صحنه: مجید دودانگه، عکاسان پشت صحنه: مجید دودانگه، احسان خراط، مدیر تدارکات: رضا مروتی، دستیار تدارکات: محمد همای.

«مرد سوم» آماده نمایش شد

مراحل فنی فیلم کوتاه «مرد سوم» به نویسندگی و کارگردانی مجتبی غلامی به پایان رسید و این فیلم ۱۴ دقیقه‌ای آماده نمایش شد.

در خلاصه داستان «مرد سوم» آمده است: «محسن، مردی جوان، بیرون یک پلاتو تئاتر منتظر دوستش رضا است تا با هم نمایشنامه مرد سوم را تمرین کنند. در این میان اتفاقی می‌افتد و محسن درگیر کشف حقیقتی می‌شود که رضا آن‌ را انکار می‌کند.»

منصور رضایی، مرتضی عیسوندی و مهدی قپانچی بازیگران «مرد سوم» هستند.

عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از نویسنده، کارگردان و تدوین‌گر: مجتبی غلامی، مدیر تولید: رضا چراغ چشم، دستیار تولید: مهران گلخو، فیلم‌بردار: بابک زراعتی، صداگذار و اصلاح رنگ و نور: سیامک موسوی، صدابردار: الهام نگاران، مدیر صدا: مهدی شادفر، منشی صحنه: فاطمه لطفی‌بیان، عکاس: مهدی شهریارفر، تهیه‌شده در انجمن سینمای جوانان ایران - دفتر دزفول.

فیلم کوتاه «خِشت» آماده نمایش شد

تدوین فیلم کوتاه «خِشت» به پایان رسید و آماده نمایش شد.

تدوین فیلم کوتاه «خِشت» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمد ستایش ولی‌پور که فیلمبرداری آن در حوالی شهریار انجام شده است، به پایان رسید و این فیلم کوتاه آماده نمایش شد.

این فیلم کوتاه که حاصل کار گروه هنری سونار است بر اساس داستانی واقعی ساخته شده و اقدام گروهی جنایتکار را به تصویر می‌کشد که با استفاده از ماشین شخصی به عنوان مسافرکش، یک دختر را می‌دزدند.

عوامل و بازیگران این فیلم نیمه بلند عبارتند از تهیه کننده و کارگردان: محمدستایش ولی پور، نویسنده: ژاله مروتی، مشاورکارگردان: مازیار جمشیدی، مشاور پروژه: اسدالله جهانی مقدم، فیلمبردار: محمد کیانپور، صدابردار: امین نظروند، منشی صحنه و مدیرتولید: عرفان خزایی، دستیار کارگردان: طاهر پارسه، طراح صحنه ولباس: سمیراصارمی، طراح گریم: پویا عمرانی، مجری گریم: برکه پاکزاد، مدیرروابط عمومی: فاطیما موسوی.

بازیگران این فیلم کوتاه محمد یزدی، ژاله مروتی، نصرت میرعظیمی، نرگس ایزدی فر، اسدالله جهانی مقدم، امیر دمیرچی، حمید حسینی، عرفان خزایی، ایلیا خدایاری، سوگند مردانی، طاهر پارسه، مازیار جمشیدی، محمدستایش ولی پور هستند.

«اجرا» به دهلی رفت

فیلم کوتاه «اجرا» به‌ نویسندگی و کارگردانی رادوین خدادادی در دومین حضور بین‌المللی خود در نوزدهمین دوره جشنواره WE CARE که زیر نظر یونسکو در هند برگزار می‌شود، رقابت خواهد کرد.

جشنواره We care دهلی تنها جشنواره بین‌المللی فیلم است که به طور رسمی به‌عنوان شریک یونسکو شناخته می‌شود و این فیلم کوتاه در تاریخ ۱۰ تا ۱۲ ژانویه ۲۰۲۴ در دهلی به نمایش درخواهد آمد.

«اجرا» داستان نابینایی را که می‌خواهد نمایشی به صحنه ببرد، روایت می‌کند. این فیلم پیش از این در جشنواره COLORTAPE استرالیا برنده جایزه کارگردانی شد.

سعید دشتی، مژگان چارانی، رضا افضلی زیارانی، آترین دادمهر در این فیلم کوتاه ایفای نقش دارند.

عوامل ساخت «اجرا» عبارتند از نویسنده و کارگردان: رادوین خدادادی، آهنگساز: ستار اورکی، صداگذار: علی ابوالصدق، فیلم‌بردار: محمد آقامحمدی، صدابردار: میثم کیامرثی، اصلاح رنگ: استودیو فام شهریار سپهری، تدوین‌گر: احسان واثقی، تهیه‌کننده: رادوین خدادادی، پخش بین‌المللی: Rech Film.