اعتکاف فرصتی برای تخلیه نفس انسانی از گناه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا باوقار ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی و برنامه‌ ریزی اعتکاف با اشاره به فضائل ماه مبارک رجب اظهار کرد: اعتکاف فرصتی است برای تخلیه نفس انسانی از گناه که باید آن را قدر دانست و نهایت استفاده را کرد ماه مبارک رجب از ماه‌های پر فضیلت است و عبادات در این ماه حتی در قبل از اسلام هم مورد تاکید بود و اسلام نیز بر آن صحه گذاشت و باید مؤمنین از فرصت‌های این ماه نهایت استفاده را بکنند.

وی تصریح کرد: با توجه به در پیش بودن ایام معنوی اعتکاف و برنامه‌ریزی مجموعه‌های دینی شهرستان، جوانان و مؤمنین خواهر و برادر در صورتی که معذوریتی نداشته باشند در این گرد همایی دینی و معنوی شرکت کنند.

در ادامه این جلسه حجت الاسلام صادق صمدی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مشگین‌شهر نیز گفت: امسال معتکفین برای ثبت نام با مراجعه به اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مشگین‌شهر در وقت اداری به اداره مراجعه کنند.

وی ادامه داد: برنامه‌های متنوعی اعم از برنامه‌های فرهنگی و قرآنی و سخنرانی برای ایجاد محیط معنوی در فضای اعتکاف و بهره‌گیری از این فرصت برای ترویج مفاهیم ارزشمند دینی در طول ایام اعتکاف اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه پیش بینی می‌کنیم امسال بیش از ۴۰۰ نفر در این مراسم معنوی اعتکاف در شهرهای مشگین‌شهر و فخر آباد و آلنی و قصابه و لاهرود و رضی شرکت کنند، گفت: مراسم معنوی اعتکاف همزمان با سراسر کشور در مساجد حضرت ابوالفضل علیه السلام برای آقایان و مسجد حضرت معصومه سلام الله مسکن مهر برای خواهران و در دیگر شهرها هم در امامزاده‌ها و مساجد جامع برگزار می‌شود.