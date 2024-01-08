ابلاغ پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب به خانواده شهدای کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل رضایی، نصرت عرب‌نژاد، المیرا حیدری‌نژاد، فاطمه پرنده کام، میلاد شادکام، سمانه رجایی‌نژاد و علی رویدل هفت نفر از شهدای حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان هستند که نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با همراهی نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار کرمان امروز دوشنبه، ۱۸ دی ماه به دیدار خانواده آن‌ها رفته و پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب را به آنها ابلاغ کردند.

حجت‌الاسلام سیدرمضان موسوی‌مقدم، نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید در این دیدارها با آرزوی علو درجات برای شهیدان و آرزوی صبر و بهبودی برای بازماندگان و مجروحان این حادثه خونبار عنوان کرد: با خصوصیاتی که از این شهیدان شنیده‌ایم، همه مصداق سخن حاج قاسم سلیمانی هستند که «تا شهید نباشید، شهید نمی‌شوید».

وی درجه شهادت را افتخاری بزرگ برای درگذشتگان این حادثه و خانواده آن‌ها دانست و افزود: این حادثه دردناک، برای رهبر معظم انقلاب بسیار سخت گذشت.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: شهدا و خانواده‌های آنان در پیشگاه خداوند مأجور هستند؛ وجود شهیدان نشان می‌دهد که تلاش و اعتقادات دینی خانواده در آنها اثر گذار بوده است.

حجت‌الاسلام موسوی‌مقدم بیان کرد: ما و خانواده شهدا از این پس وظیفه سنگینی در تداوم راه شهیدان بر عهده داریم، شهیدانی که در خصوصیات فردی همه آنها رعایت کامل مسائل شرعی و اخلاقی دیده می‌شود.

وی به هجمه فرهنگی و حملات دشمن در ابعاد مختلف اشاره و تصریح کرد: جوانان و نوجوانان شهید ما در میان این هجمه‌های دشمن، پای ارزش‌های اسلامی و اخلاقی ایستادند و به فرمانده شهیدشان پیوستند.

همچنین ۱۸ دی ماه معاون عمرانی استاندار کرمان با خانواده شهدای اخیر حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان در شهرستان بافت دیدار کرد.

سیدمصطفی آیت‌اللهی موسوی به نیابت از استاندار و برای دیدار و تجلیل خانواده شهدای اخیر حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان به شهرستان بافت سفر کرد.

وی در این سفر با همراهی فرماندار، امام جمعه و جمعی از رؤسای ادارات با خانواده‌های شهید سرتیپ دوم مهدی علوی، شهید سرگرد رضا مداح از نیروهای فرماندهی انتظامی استان و همچنین شهیده سارا حمزه‌نژاد دیدار کرد.