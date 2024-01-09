به گزارش خبرگزاری مهر، «مهدی صفری» معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه کشورمان، میزبان سفرا و دیپلمات‌های کشورهای عضو «مجمع گفتگوی همکاری آسیا» (ACD) در تهران بود.

در این جلسه ابتدا مدیرکل همکاری‌های اقتصادی چند جانبه و بین‌المللی وزارت امور خارجه، خلاصه‌ای از فعالیت‌های این مجمع از بدو تأسیس در سال ۲۰۰۲ تاکنون ارائه کرد.

وی همچنین برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران در دوره ریاست بر این مجمع را به اطلاع حاضرین رساند.

در ادامه سفرا و دیپلمات‌های حاضر به بیان نظرات خود در خصوص راه‌های ارتقای همکاری‌ها در چارچوب مجمع و نیز سازوکارهای همکاری مابین سفارت‌خانه‌های کشورهای عضو مقیم ایران پرداختند.

در این نشست همچنین یک گزارش تصویری از جذابیت‌های گردشگری یزد (با توجه به اینکه شهر یزد به عنوان پایتخت گردشگری مجمع گفتگوی آسیا در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۴ تعیین شده است)، به نمایش درآمد.

یادآوری می‌شود مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا (ACD) در سال ۲۰۰۲ تشکیل شد و دبیرخانه آن در کویت قرار دارد.

۳۵ کشور آسیایی شامل ایران، تایلند، اندونزی، مالزی، فیلیپین، برونئی، سنگاپور، کامبوج، ویتنام، میانمار، لائوس، نپال، روسیه، ترکیه، ژاپن، چین، مغولستان، کره جنوبی، هند، افغانستان، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، بوتان، کویت، بحرین، عربستان، قطر، امارات، عمان، فلسطین، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان عضو این مجمع هستند.

جمهوری اسلامی ایران از مهرماه ١۴٠٢ به مدت یک‌سال ریاست این مجمع را برعهده گرفته است. برنامه‌های متعددی از جمله نشست وزرای امور خارجه در تهران، نشست رؤسای اتاق‌های بازرگانی در اصفهان، کنفرانس وزرای گردشگری در یزد از جمله برنامه‌های دوران ریاست ایران بر این مجمع مهم آسیایی است.