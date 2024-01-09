به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه آمار جدید شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه از روز هفتم اکتبر تا کنون را اعلام کرد.

بر اساس آمار وزارت بهداشت نوار غزه، تا کنون ۲۳ هزار و ۲۱۰ فلسطینی در حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه به شهادت رسیده و ۵۹ هزار و ۱۶۷ نفر هم زخمی شده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه همچنین اعلام کرد ارتش رژیم صهیونیستی در ۲۴ ساعت گذشته ۱۲ کشتار و جنایت دیگر را در این باریکه مرتکب شده که طی آن ۱۲۶ نفر شهید و ۲۴۱ نفر هم زخمی شدند.

طبق آمارهای این وزارتخانه، هنوز بیش از ۷۰۰۰ نفر دیگر نیز زیر آوار هستند.