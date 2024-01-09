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۱۹ دی ۱۴۰۲، ۱۳:۳۴

افزایش شمار شهدای غزه به۲۳هزار و ۲۱۰ و زخمی‌ها به بیش از ۵۹هزار

افزایش شمار شهدای غزه به۲۳هزار و ۲۱۰ و زخمی‌ها به بیش از ۵۹هزار

وزارت بهداشت نوار غزه از افزایش شمار شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه به ۲۳ هزار و ۲۱۰ شهید و شمار زخمی‌ها به ۵۹ هزار و ۱۶۷ نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه آمار جدید شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه از روز هفتم اکتبر تا کنون را اعلام کرد.

بر اساس آمار وزارت بهداشت نوار غزه، تا کنون ۲۳ هزار و ۲۱۰ فلسطینی در حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه به شهادت رسیده و ۵۹ هزار و ۱۶۷ نفر هم زخمی شده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه همچنین اعلام کرد ارتش رژیم صهیونیستی در ۲۴ ساعت گذشته ۱۲ کشتار و جنایت دیگر را در این باریکه مرتکب شده که طی آن ۱۲۶ نفر شهید و ۲۴۱ نفر هم زخمی شدند.

طبق آمارهای این وزارتخانه، هنوز بیش از ۷۰۰۰ نفر دیگر نیز زیر آوار هستند.

کد مطلب 5989819

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