به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز، حجت‌الاسلام والمسلمین علی عطائی‌نسب، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز، با تشریح برنامه‌های جدید این دفتر برای اعضای هیئت علمی، بر ضرورت توجه به سرمایه انسانی و فراهم‌کردن زمینه رشد علمی، حرفه‌ای و معرفتی استادان تأکید کرد.

عطائی‌نسب با اشاره به جایگاه دانشگاه در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه اظهار کرد: دانشگاه به‌عنوان نهادی انسان‌ساز، بیش از بسیاری از سازمان‌ها نیازمند توجه جدی به سرمایه انسانی است و برنامه‌ریزی برای رشد و توانمندسازی استادان باید در اولویت قرار گیرد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه «ضیافت اندیشه اساتید» گفت: این دوره به‌صورت ۱۶ ساعته برگزار می‌شود و پیش‌بینی شده است بخشی از این دوره‌ها نیز خارج از استان و در قالب برنامه‌های فرهنگی و زیارتی برگزار شود تا استادان علاوه بر بهره‌مندی از محتوای دوره، فرصت بیشتری برای تعامل و تبادل تجربه داشته باشند.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز همچنین از توسعه جلسات «هم‌اندیشی اساتید» به‌صورت دانشکده‌محور خبر داد و افزود: این جلسات به‌صورت هفتگی و با تمرکز بر دانشکده‌های مختلف برگزار می‌شود و دانشکده‌هایی که زودتر برای برگزاری نشست اعلام آمادگی کنند، در اولویت قرار خواهند گرفت.

عطائی‌نسب ادامه داد: موضوعات این نشست‌ها باید مسئله‌محور و کاربردی باشد و استادان از پیش در جریان موضوع قرار گیرند تا با مطالعه، پژوهش و آمادگی فکری در جلسات حضور پیدا کنند. همچنین برای بهره‌گیری از دیدگاه استادانی که فرصت ارائه شفاهی ندارند، فرم‌هایی برای ثبت مکتوب نظرات و پیشنهادها پیش‌بینی شده است تا از ظرفیت فکری اعضای هیئت علمی در بررسی و حل مسائل دانشگاه استفاده شود.

وی با بیان اینکه برای حضور در این برنامه‌ها گواهی مربوطه نیز صادر خواهد شد، تصریح کرد: هدف اصلی، صرفاً برگزاری دوره و صدور گواهی نیست، بلکه باید این برنامه‌ها به ارتقای واقعی توانمندی استادان و بهره‌گیری از دانش و تجربه آنان در مسیر حل مسائل دانشگاه منجر شود.

عطائی‌نسب در ادامه از اجرای طرح «استاد جوان» خبر داد و گفت: این طرح با هدف حمایت ویژه از اعضای هیئت علمی جوان، به‌ویژه استادانی که طی چهار تا پنج سال اخیر به دانشگاه پیوسته‌اند، طراحی شده است.

وی افزود: حدود ۸۲ تا ۸۳ نفر از اعضای هیئت علمی مشمول این طرح شناسایی شده‌اند و با دعوت از آنان، برنامه‌ای اختصاصی برای ارتقای علمی، حرفه‌ای و فردی این گروه اجرا خواهد شد تا زمینه رشد آنان در مسیر ارتقای مرتبه علمی از استادیاری تا دانشیاری و استادتمامی فراهم شود.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز با تأکید بر ضرورت توانمندسازی مستمر استادان اظهار کرد: استاد دانشگاه باید همگام با تحولات علمی و آموزشی، منابع، روش‌های تدریس و ابزارهای نوین را فرا بگیرد و نمی‌توان سال‌ها با یک منبع و شیوه ثابت به آموزش ادامه داد. از این رو، توانمندسازی استادان باید به‌گونه‌ای دنبال شود که آنان علاوه بر تخصص علمی، در حوزه‌های جدید آموزشی و فناوری نیز به‌روز باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری صرفاً برگزاری دوره و صدور گواهی نیست، بلکه هدف اصلی، ارتقای علمی، حرفه‌ای و معرفتی استادان و ایجاد زمینه برای بهره‌گیری از ظرفیت آنان در حل مسائل دانشگاه است.