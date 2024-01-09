به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد برارزاده بعدازظهر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران گفت: شرکت آب و فاضلاب مازندران با بهره مندی از اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت ایران، طرح‌های آبرسانی را در استان شروع کرده و در حال حاضر با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجراست.

برارزاده اظهار داشت: طرح‌های آبرسانی متعددی با استفاده از اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت ایران در ۱۶ شهرستان شامل نکا، میاندرود، ساری، جویبار، سیمرغ، سوادکوه، سوادکوه شمالی، بابل، آمل همچنین محمود آباد، نور، نوشهر، چالوس، عباس آباد، تنکابن و رامسر و در مجموع ۳۸ روستای استان در حال اجراست که پس از اتمام عملیات آبرسانی ۱۹ هزار و ۸۲۵ خانوار از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند خواهند شد.

به گفته برارزاده تا کنون ۳ کیلومتر خط انتقال، ۱۱ کیلومتر اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی انجام شد.

وی با اشاره به حفر یک حلقه چاه و احداث ۶ واحد ایستگاه پمپاژ در روستاهای تیرکن، ممرزکن، سلیم بهرام، کرکاس، بادله و چلمردی گفت: احداث مخازن زمینی در مجموع به حجم ۹ هزار متر مکعب در تعدادی از روستاهای استان، بخش دیگری از اقدامات انجام شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مازندران گفت: تا کنون ۲۳۲ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرح‌ها صرف شد.