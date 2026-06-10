۱۵۰ میلیارد تومان پروژه آبرسانی در رامسر در حال اجراست

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد برارزاده عصر چهارشنبه در جریان بازدید از پروژههای آبرسانی رامسر، با اشاره به بازدید از مخزن ذخیره آب شهر دالخانی اظهار داشت: این پروژه با تلاش شبانهروزی همکاران در حال اجراست و پس از بهرهبرداری، بخش مهمی از مشکلات تأمین آب پایدار مردم این منطقه برطرف خواهد شد.
وی با قدردانی از حمایتهای فرماندار، امام جمعه و نماینده مردم رامسر در مجلس شورای اسلامی، افزود: در این سفر یکروزه، ۳۲ مصوبه در حوزه آب و فاضلاب شهرستان بررسی و پیگیری شد که بخشی از آنها نیازمند تأمین اعتبار از محل منابع ملی است.
برارزاده با بیان اینکه هماکنون بیش از ۲۰ پروژه آبرسانی با اعتبار بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان در رامسر در دست اجراست، تصریح کرد: برای اجرای ۷ پروژه جدید نیز حدود ۳۵ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده که مراحل مناقصه آنها بهزودی آغاز میشود.
وی تکمیل زونهای یک، دو و سه شهر رامسر را از مهمترین پروژههای در حال اجرا برشمرد و گفت: بهرهبرداری از این طرحها موجب افزایش پایداری شبکه توزیع، بهبود فشار آب و ارتقای کیفیت خدماترسانی به مشترکان خواهد شد. همچنین پروژه انتقال آب از رمک ۷ به مخزن دو هزار مترمکعبی نقش کلیدی در تأمین آب مناطق بالادست شهر رامسر ایفا میکند.
مدیرعامل آبفای مازندران احداث تصفیهخانه فاضلاب رامسر را یکی از مطالبات جدی مردم دانست و خاطرنشان کرد: با وجود فراهم شدن ظرفیت تأمین اعتبار از محل ماده ۵۶، مهمترین چالش پیش روی این پروژه، تأمین زمین مناسب است که با پیگیری استاندار و نماینده مجلس، به دنبال رفع این مانع هستیم.
وی همچنین از اصلاح ۵ کیلومتر از شبکه آب در کتالم، ۳ کیلومتر در شهر دالخانی و بخشی از شبکه فرسوده شهر رامسر خبر داد و گفت: با وجود ۱۸۰ کیلومتر شبکه فرسوده در غرب مازندران، تأمین اعتبارات صرفاً از محل کمیته برنامهریزی پاسخگو نیست و به همکاری همه دستگاههای اجرایی نیاز داریم.
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