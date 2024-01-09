به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد: ارتش روسیه برای به حداقل رساندن خطر گلوله باران از سوی اوکراین هر کاری که لازم است را انجام خواهد داد.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: عملیات نظامی ویژه روسیه ادامه می یابد. رژیم کی یف از گلوله باران اهداف غیرنظامی در خاک روسیه با استفاده از مهمات خوشه ای خودداری نمی کند.

دیمیتری پسکوف در ادامه اضافه کرد: نباید فراموش شود که کی یف از مهمات غربی برای هدف قرار دادن تاسیسات غیرنظامی در خاک روسیه استفاده می کند.

دفتر نمایندگی جمهوری خلق دونتسک در مرکز مشترک نظارت و هماهنگی پرونده‌های مربوط به جنایات جنگی در اوکراین پیشتر با انتشار بیانیه‌ای در تلگرام اعلام کرده بود که نیروهای اوکراینی منطقه دونتسک را با گلوله‌های خوشه‌ای ۱۵۵-mm بمباران کردند.

به نوشته اسپوتنیک، آمریکا و کشورهای غربی گلوله‌های ۱۵۵ میلی متری را در اختیار رژیم کی یف قرار دادند و نیروهای اوکراینی به طور گسترده از آن‌ها در بمباران شهرها و مناطق جمهوری خلق دونتسک و لوهانسک استفاده می‌کنند.

پس از گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای، «جو بایدن»، رییس‌جمهور آمریکا اوایل خرداد در گفتگو با شبکه «سی‌ان‌ان» رسما تایید کرد که این کشور تصویب کرده که برای نخستین بار تسلیحات مناقشه‌انگیز «بمب‌های خوشه‌ای» را در اخیار ارتش اوکراین قرار دهند.