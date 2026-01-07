هواشناسی اصفهان برای سامانه سرد بارشی هشدار سطح زرد صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر میشود که رخداد پدیدهای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیدهای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.
بر همین اساس اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که فعالیت سامانه سرد بارشی طی روزهای (شنبه و یکشنبه ۲۰ و ۲۱ دی ماه) به صورت بارش برف و باران، وزش باد شدید موقتی، مه گرفتگی، کولاک برف، و کاهش دما خواهد بود.
بنا بر اعلام هواشناسی استان، این سامانه بارشی نیمه غربی و مناطق شمالی استان به ویژه چادگان، خوانسار، فریدن (داران)، سمیرم، عسگران، فریدونشهر، گلپایگان، شاهین شهر و میمه، بویین میان دشت، آران و بیدگل، کاشان و ارتفاعات نطنز را در بر میگیرد.
هواشناسی اصفهان نسبت به وقوع مخاطرات جوی از جمله اختلال در تردد شهری و بینشهری، لغزندگی جادهها و کندی حرکت خودروها بویژه در گردنههای کوهستانی به سبب بارش برف و یخ زدگی، احتمال بالا آمدن آب رودخانهها و آبگرفتگی معابر، مه گرفتگی، کاهش دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی، احتمال قطعی برق به ویژه روستاها، وزش باد سرد و نسبتاً شدید و کولاک برف در مناطق برف گیر هشدار داده و در ادامه توصیه کرده است که هموطنان از سفرهای غیر ضرور بپرهیزند.
هواشناسی همچنین بر لزوم رانندگی با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی، مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی و سوخت کافی، خودداری از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانهها و مسیلها، پرهیز از فعالیتهای کوهنوردی، احتیاط در فعالیتهای تفریحی نظیر طبیعتگردی و ورزشهای هوایی، آمادگی نیروهای امدادی، راهداری و شهرداریها جهت برفروبی و آب گرفتگی معابر و آمادگی دستگاههای اجرایی تاکید کرده است.
