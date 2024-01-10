سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شاهرود منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی، دکتر ایاد بهادری منفرد را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود را منصوب کرد.

در این حکم آمده است: «باسلام؛ خدمتگزاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فرصتی مغتنم و نعمتی بزرگ است که خداوند متعال به بندگان خویش اعطاء فرموده و شکر نعمت است که از این فرصت گرانقدر در جهت خدمت به مردم شریف میهن اسلامی نهایت استفاده بعمل آید.

در این راستا و باتوجه به تعهد، تخصص و سوابق علمی ارزنده جنابعالی، بموجب این ابلاغ به عنوان «سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود» منصوب می‌شوید تا با رعایت مقررات قانونی و شرعی انجام وظیفه کنید.

امید است با اتکال به خداوند متعال، حمایت و پشتیبانی دولت مردمی، فساد ستیز و عدالت محور و با استفاده از نیروهای متخصص، متعهد و انقلابی در انجام این رسالت خطیر موفق و موید باشید.

توفیق جنابعالی و همکاران محترمتان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.»

دکتر ایاد بهادری منفرد عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهیدبهشتی است.

پیش از این دکتر حسین شیبانی مسؤولیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود را برعهده داشت.