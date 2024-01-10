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۲۰ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۴۲

مدیرکل رفاهی بنیاد شهید خبر داد؛

پرداخت معوقات هدیه ازدواج جامعه هدف بنیاد شهید

پرداخت معوقات هدیه ازدواج جامعه هدف بنیاد شهید

مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران، از پرداخت معوقات هدیه ازدواج جامعه هدف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم اروز گفت: در راستای دستور رئیس بنیاد شهید مبنی بر افزایش رضایت‌مندی ایثارگران و با پیگیری‌های مستمر دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی، هدیه ازدواج (ماده ۴۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) جامعه هدفی که در سنوات قبل به دلیل عدم تأمین اعتبار پرداخت نشده بود، در روز سه‌شنبه ۱۹ دی‌ماه سال جاری، از سال ۱۳۹۴ و تا بخشی از سال ۱۳۹۸ برای ۲۳۰۰۰ نفر واریز شد.

وی افزود: دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران پیگیر پرداخت باقیمانده هدیه ازدواج‌های پرداخت نشده تا پایان سال ۱۴۰۰ است و به محض تأمین اعتبار به حساب آنان واریز می‌شود.

اروز تاکید کرد: از سال ۱۴۰۱ هدیه ازدواج جامعه هدف مشمول پس از بررسی درخواست توسط استان‌ها در حال پرداخت است.

کد مطلب 5990929

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    نظرات

    • ایرانی IR ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۰
      13 0
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      به محض تأمین اعتبار؟! از 94 تا حالا شده به عبارتی 6 سال!!! دختر من 1400 عقد کرده است! حالا خوبه مبلغ قابل توجهی هم نیست!!! هر کی ندونه فکر میکنه که هزینه ازدواج رو میخواید پرداخت کنید!!! از 1 میلیون و 800 تومان تا حداکثر 4800 !!!!!!!!!!
    • جانباز IR ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۰
      9 8
      پاسخ
      سلام علیکم پاداش بازنشستگی حالت اشتغال؟!
    • صالحی IR ۱۷:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۰
      7 1
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      ببخشید من سال 1400 عقد کردم یکسال ونیم عروسی کردم هنوز پول هدیه ازدواجم ندادن در ضمن پول پاداش بازنشستگی حالت اشتغال چیشد روز به روز همه چیز گرون میشه
      • جانباز IR ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۱
        2 0
        حدٱکثر 1/800بهت میدن! پاداش ها هم که گفتن تا 22 بهمن البته از بنیاد مرکز پرسیدم.
    • IR ۱۷:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۰
      10 1
      پاسخ
      دروغ میگه ما سال ۹۴بودیم شماره شبا هم گرفتن ولی هیچی واریز نشد
      • ... IR ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۱
        0 2
        مژده مژده مژده 1/800 به همان شماره حسابی که اعلام کردی واریز شده است!
      • و IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۱
        2 0
        من هم تاریخ عقدم برای سال95ولی میکنم چون شاغل ارگان دولتی هستی بهتون تعلق نمیگیره
    • نقی نوای محلی DE ۰۱:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۱
      5 0
      پاسخ
      نقی نوای هستم جانباز ۳۵ درصد سه فرزند دارم خودم هم کار نگرفتم ن به دوتا دخترم کار دادن ن به یه دونه پسرم جز حقوق جیز از بنیاد دریافت نکردیم پس این همه بوجه کجا میره لطفا به فکر ما هم باشین
    • برام IR ۰۱:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۱
      19 1
      پاسخ
      سلام بیش از هفت سال منتظر هدیه ازدواج هستیم
    • محمد آسودی IR ۰۳:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۱
      5 1
      پاسخ
      سلام علیکم جانبازی 30/هستم که درسال96تقاضای هدیه ازدواج دخترم کردم اما تاکنون پرداخت نشده واکنون نیز پرداخت نشده درحالیکه فرمودید هدیه ازدواج تا98پرداخت کردین،
    • مهشاد امینی IR ۰۳:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۱
      8 0
      پاسخ
      چرا دروغ میگید والا من سال ۹۷ عقد کردم تا حالا چندبار شماره شبا گرفتن ازم اما هیچی واقعا که...
    • IR ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۱
      6 0
      پاسخ
      دروغ بزرگ
    • میثم AE ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۱
      0 3
      پاسخ
      آیا هدیه مذکور برای فرزندان جانباز زیر ۲۵ درصد شامل میشه و اینکه مبلغ هدیه چقد هست و برای فرزند دختر و پسر فرقی داره؟
    • فاطمه IR ۲۰:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۱
      4 0
      پاسخ
      من هم سال 94 هستم ولی پولی به حسابم واریز نشده
      • شعبان IR ۰۳:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۲
        0 0
        والله دوروغه ۳تادختر ازدواج کردن یک تومانی ندادن
    • RU ۰۲:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      من جانباز زیر ۲۵ می‌باشم کمک ازدواج شامل فرزندم میشود
    • IR ۰۲:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      منم سال96واریزی نداشتم
    • جانباز بازنشست IR ۰۳:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۲
      2 0
      پاسخ
      آقا من جانباز ۲۰ درصد بازنشسته هستم ، الان دارم ازدواج میکنم بعد از سالیان سال تا حالا وام ازدواج نگرفتم آیا به من تعلق می‌گیرد یا خیر ،شما جوری عنوان کردید که جانبازان مملکت رو غارت کردن حالا اگر خ استاد ثابت میکنم از حقوق اوله هم محروم بودیم حتی وام ازدواج هم تا الان نگرفتیم بابا مارو بچسبید که
    • عبداله IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۲
      0 1
      پاسخ
      به نظر بنده اطلاع رسانی خدمات بنیاد شهید و امور ایثارگران به فرض اینکه صحت داشته باشد، در رسانه ها،با توجه به وضعیت رو به پایین معیشت مردم ، هیچ کار عاقلانه ای نیست . اگر می‌خواهید به خانواده شهدا خدمات بدید ، خب بدید ، چه ربطی به جامعه و مردم دارد؟
    • ابوالفضل خراسانی IR ۱۸:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۲
      1 0
      پاسخ
      من دخترم سال ۹۵عقدکرده تا الان هدیه ازدواج ندادن اینها که توی سال ۱۴۰۰ عقد کرده بهشان دادن
    • پروین مو سی زاده GB ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۲
      1 0
      پاسخ
      به نظر من خیلی خوبه که میخوان معوقات عروس و دامادهای سال۹۴تا۹۸ روبدهندعالیه
    • IR ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
      1 0
      پاسخ
      امیدوارم هرچه زود تر پرداخت بشود چون من پارسال عقد کردم گفتن ک بودجه بیاد پرداخت میکنیم
    • امیر حمزه IR ۰۱:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
      0 0
      پاسخ
      سلام من هم پدرم جانباز 35درصد سال 98ازدواج کردم پیگیری خیلی کردم وای برام ندادم داداشم که اصلا پیگیر نبود ن رفت ن اومد، 2تومن دادن
    • سلام آزاد و جانباز ۳۵ درصد هستم حق پاداش پایان ندا US ۰۴:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
      1 0
      پاسخ
      چرا
    • IR ۰۵:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
      0 2
      پاسخ
      چراطاقت‌‌‌ندارید‌‌انتقاد‌بحق‌‌قبول‌کنید‌‌‌‌۲۵۱۹‌بالا‌‌ رفتم‌‌جوانی‌دادم‌‌‌‌خم‌‌به‌ابرونیاوردم‌‌‌اا‌تومان‌‌‌‌‌‌‌فریاد‌م
    • ایثارگران AE ۱۸:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
      0 1
      پاسخ
      چراهنوز پایان خدمت جانبازان متوفی واریز نشده مگه دولت بودجه نداده وگفتی اولویت با پاداش پایان خدمت جانبازان متوفی هست
    • مجید IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
      1 0
      پاسخ
      با اجازتون سال ۹۲ هم پرداخت نشد، خواهشا با این گزارشا دل خانواده های شهدارو خون نکنید،ملت ما فکر میکنن یه خبری هست و...فقط بد نامی و احساس نفرت درست میکنید تو جامعه علیه خانواده معزز شهدا،حالا یکی ندونه فک میکنه هدیه ازدواجی که ده ساله ندادن یه صد میلیونی هست مبلغشم که چندر غازه، ترا خدا تیتر نکنید
    • همسر شهید هستم US ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
      0 0
      پاسخ
      سال 94دخترم ازدواج کرد قراربود هدیه ازدواج بدن اگه سال 94میدادن میشد یه لباسشویی باهاش خرید کنیم اما متأسفانه چند روز پیش 1800یک میلیون هشتصد ریختن فقط میتونیم باهاش یکی دوتا مایع لباسشویی خرید کنیم براتون متاسفم که اینقدر بهمون بی اهمیتی میکنید
    • اکبر IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۶
      0 0
      پاسخ
      برای ما واریز نشده ازدواج ۱۳۹۰
    • حسین صادقی IR ۰۷:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      بهتر بو میگفتن هدیه ازدواج بصورت گزینشی واریز شد وفقط برای خانواده خود بنیادیها واریز شد دختر من ۹۶ ازدواج کرده ندادن میگویند پول کم آمد.
    • رضاییی IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      1 0
      پاسخ
      باسلام من سال ۹۹ عقد کردم و ب درخواست خود بنیاد شهید در بانک دی حساب باز کردم ولی متاسفانه تا ب امروز هیچ مبلغی واریز نشد برادرم همزمان با من ثبت نام کرد و بهمن ماه امسال ۲میلیون ۷۰۰ تومان واریز شد براش چرا برای من نیومده
    • حافظا خانگیلانی IR ۰۰:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      فرزند ازدواج هدیه سال 1400 ثبت نام کردم کی واریز میشود
      • مهدی ۰۲:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۵/۰۳
        0 0
        یکم صبور باشین واریز میشه

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