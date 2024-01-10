پرداخت معوقات هدیه ازدواج جامعه هدف بنیاد شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم اروز گفت: در راستای دستور رئیس بنیاد شهید مبنی بر افزایش رضایت‌مندی ایثارگران و با پیگیری‌های مستمر دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی، هدیه ازدواج (ماده ۴۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) جامعه هدفی که در سنوات قبل به دلیل عدم تأمین اعتبار پرداخت نشده بود، در روز سه‌شنبه ۱۹ دی‌ماه سال جاری، از سال ۱۳۹۴ و تا بخشی از سال ۱۳۹۸ برای ۲۳۰۰۰ نفر واریز شد.

وی افزود: دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران پیگیر پرداخت باقیمانده هدیه ازدواج‌های پرداخت نشده تا پایان سال ۱۴۰۰ است و به محض تأمین اعتبار به حساب آنان واریز می‌شود.

اروز تاکید کرد: از سال ۱۴۰۱ هدیه ازدواج جامعه هدف مشمول پس از بررسی درخواست توسط استان‌ها در حال پرداخت است.