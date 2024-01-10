کشف بیش از ۹۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه مهدی افشاری گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه فردی با اجاره کردن یک باب خانه مسکونی مقادیر فراوانی سیگار قاچاق در انبار این خانه دپو کرده است، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پایگاه جنوب پلیس امنیت اقتصادی تهران قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان این پلیس با انجام تحقیقات نامحسوس از صحت موضوع اطمینان حاصل کرده و پس از شناسایی این خانه با هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از این مکان، ۹۲۰ هزار نخ سیگار قاچاق کشف و توقیف کردند.

سرهنگ افشاری با بیان اینکه ارزش کالای کشف شده ۱ میلیارد تومان برآورد شده، گفت: اموال کشف شده در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران قرار گفت.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه دستگیری مالک این اموال در دستور کار قرار دارد، در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز در قالب احتکار کالا و یا تهیه و توزیع کالاهای قاچاق توسط افراد سودجو، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند تا نسبت به شناسایی و دستگیری متخلفان اقدام شود.