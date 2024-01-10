به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حمله‌های ارتش رژیم صهیونیستی به شمال، جنوب و مرکز نوار غزه همچنان ادامه دارد و شمار شهیدان و زخمی‌های نوار غزه در حال افزایش است.

توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی با هدف قراردادن کشاورزان فلسطینی در شرق رفح در جنوب نوار غزه، ۳ فلسطینی را به شهادت رساند.

ارتش رژیم صهیونیستی ۲ خانه در جبالیا واقع در شمال نوار غزه را هدف قرار داد و چندین فلسطینی را به شهادت رسانده یا زخمی کرد. بیشتر شهیدان و زخمی‌های این حمله را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

در حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به ورودی بیمارستان شهدا الاقصی در دیرالبلح نیز چندین فلسطینی به شهادت رسیدند و چندین نفر دیگر نیز زخمی شدند.

۲ فلسطینی نیز در حمله ارتش رژیم صهیونیستی به شرق خان‌یونس به شهادت رسیدند.

در حمله پهپادهای ارتش رژیم صهیونیستی به شهروندان فلسطینی در بازار اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه نیز چندین فلسطینی زخمی شدند.

خبرنگار الجزیره گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی چند ساختمان و برخی تأسیسات را در بیت حانون و بیت لاهیا در شمال نوار غزه منفجر کرده است.

خبرنگار المیادین نیز گزارش داد که بمباران پیاپی منطقه مرکزی نوار غزه از سوی ارتش رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد و منطقه‌های الزوایده، النصیرات و دیرالبلح از سوی صهیونیست‌ها هدف گرفته شده است.

همچنین ارتش رژیم صهیونیستی با هدف تخلیه منطقه‌های مختلف نوار غزه، از «کوادکوپتر» جهت هدف قراردادن منطقه‌های مسکونی استفاده می‌کند.

کمی پیش‌تر نیز وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۴ جنایت و کشتار دیگر را در این باریکه مرتکب شده که طی آن ۱۴۷ نفر شهید و ۲۴۳ نفر دیگر هم زخمی شده‌اند. همچنین وزارت بهداشت غزه بیان کرد که شمار کلی شهیدان غزه از آغاز جنگ در هفتم اکتبر تا این لحظه به ۲۳۳۵۷ نفر و شمار زخمی‌ها نیز به ۵۹۴۱۰ نفر رسیده است.