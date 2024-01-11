سرهنگ محسن جعفری در گفت و گو با خبرنگار مهر از آسفالت خیابان شهید پورحسینی کمال محله گشت رودخان فومن خبر داد و اظهار کرد: آسفالت و بهسازی این خیابان به عنوان مهم‌ترین مطالبه پدر و مادر شهید پورحسینی در این منطقه بوده که تحقق یافت.

فرمانده سپاه ناحیه فومن با تاکید بر اینکه سپاه در محرومیت زدایی نقش آفرینی داشته و خواهد داشت، افزود: در صورت تأمین اعتبار و با اولویت معابر روستایی واقع در محل سکونت مادران و پدران شهدا، معابر را بهسازی خواهیم کرد.

وی اعتبار اجرای پروژه مذکور را ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و ادامه داد: حدود ۳۲ خانوار و بیش از ۱۰۰ نفر ساکن از اجرای این پروژه عمرانی بهره مند شده‌اند.

جعفری با بیان اینکه این پروژه با کمک بسیج سازندگی استان گیلان به بهره برداری رسید، تصریح کرد: ۲۰۰ میلیون تومان نیز از محل اعتبارات عمرانی فرمانداری شهرستان فومن انجام شد.

وی با بیان اینکه در مقابل ایثار و امنیت آفرینی پدران و مادران شهدا این اقدامات کمترین کار است، گفت: بعد از وقوع سیل گشت رودخان، منطقه مذکور از وضعیت خوبی برخوردار نبوده که در کمترین زمان و با کمک دهیاری منطقه در زیرسازی مسیر به بهره برداری رسید.

سرهنگ جعفری در ادامه با اشاره به اینکه محرومیت زدایی یکی از راهبردهای اصلی سپاه است، ادامه داد: دشمن سعی می‌کند با فعالیت‌های رسانه‌ای خود تمام هجمه‌ها را به سمت ولایت سوق دهد و رسانه‌ها باید عملکردها را برای مردم بازگو کنند.