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۲۱ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۵۸

دلیل اصلی عدم قرارداد اینتر با طارمی در زمستان فاش شد

دلیل اصلی عدم قرارداد اینتر با طارمی در زمستان فاش شد

مدیران باشگاه اینتر قصد دارند مهاجم ایرانی تیم فوتبال پورتو را در تابستان به خدمت بگیرند تا هیچ مشکلی آنها را تهدید نکند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی ستاره ایرانی تیم فوتبال پورتو پرتغال مدتی است که مورد توجه ویژه سران باشگاه اینتر میلان ایتالیا قرار گرفته است و حتی روز گذشته چهارشنبه ۲۰ دی خبر مبنی بر مذاکره نماینده این باشگاه با مدیربرنامه‌های طارمی منتشر شد.

در همین حال سایت «yardbarker» در خبری مدعی شد که مدیران باشگاه اینتر به دلیل عدم دریافت پاسپورت اروپایی توسط طارمی با این بازیکن در نقل و انتقالات ژانویه قرارداد به ثبت نرسانده اند و آنها قصد دارند تا طارمی اقدام به دریافت پاسپورت پرتغالی کند تا بدون هیچ محدودیتی و در تابستان آینده این بازیکن را به صورت آزاد به خدمت بگیرند.

این سایت در ادامه خبر خود آورده است: با جذب طارمی او جایگزین «الکسیس سانچز» و یا «مارکو آرناوتوویچ» در اینتر میلان خواهد شد. طارمی در این فصل از رقابت‌های لیگ پرتغال ۶ گل و ۴ پاس گل از خود به ثبت رسانده است و اکنون همراه با تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ حضور دارد.

کد مطلب 5991652
بهنام روان پاک

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    نظرات

    • ناشناس US ۰۹:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۲
      1 11
      پاسخ
      دلیل اصلی عدم قرارداد با اینتر مشخص بود. از همان اول چنین قصدی نداشتن چون اصلا طارمی در حد اینتر نیست.
      • آرتابان IR ۰۳:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
        0 0
        نه گلم اینجوری که شمامیگیدنیست؟؟ ولی بنظرم خودت درحدنظردادن درباره طارمی نیستی@آره بفرست براش🙅
      • امید IR ۰۸:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
        0 0
        طفلک

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