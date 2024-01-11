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۲۱ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۳۳

حمایت یک میلیارد یورویی صندوق توسعه ملی برای توسعه سواحل مکران

حمایت یک میلیارد یورویی صندوق توسعه ملی برای توسعه سواحل مکران

هیات وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبه حمایت یک میلیارد یوروریی صندوق توسعه ملی برای توسعه سواحل مکران تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت وزیران در جلسه (۱۳ دی‌ماه) به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبه حمایت یک میلیارد یورویی صندوق توسعه ملی برای توسعه سواحل مکران را تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه، صندوق توسعه ملی پس از تصویب ارکان ذی‌ربط قانونی و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، مبلغ یک میلیارد یورو را در بانک‌های عامل سپرده‌گذاری می‌کند تا معادل ریالی آن توسط بانک‌های عامل به متقاضیان معرفی شده از سوی دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران با تصویب شورای مزبور و رعایت قوانین و مقررات، تسهیلات پرداخت شود.

کد مطلب 5991654
زهره آقاجانی

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