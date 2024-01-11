نخودی راهی نیمه نهایی شد/ پیروزی آذرپیرا، معصومی، قاسمپور و زارع

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد رنکینگ در زاگرب پایتخت کرواس از امروز آغاز و ملی‌پوشان آزادکار به مصاف رقبای خود رفتند، این مسابقات به دلیل اینکه یکی از مسابقات چرخه انتخابی تیم ملی برای کسب سهمیه المپیک و بازی‌های پاریس است برای کشتی‌گیران از اهمیت زیادی برخوردار است.

نتایج به شرح زیر است:

در وزن ۷۹ کیلوگرم که با حضور ۶ کشتی گیر و به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود، محمد نخودی در دیدار نخست با نتیجه ۷ بر ۳ جوزف لاورنس از آمریکا را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۴ بر ۱ از سد عبداله شیخ اعظمی دیگر نماینده کشورمان گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. شیخ اعظمی نیز در دور بعد به مصاف لاورنس از آمریکا می‌رود.

در وزن ۹۷ کیلوگرم کامران قاسم پور پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۶ بر ۲ آووسایمان هابیلا از چین را مغلوب کرد. وی در دور بعد به مصاف برنده حریف کانادایی با ابراهیم جیفتجی از ترکیه می‌رود. کایل اسنایدر قهرمان المپیک و جهان از آمریکا در گروه قاسم پور قرار دارد. امیرعلی آذرپیرا دیگر نماینده کشورمان در این وزن، در دور اول با نتیجه ۵ بر صفر مقابل رادوسلاو باران از لهستان به پیروزری رسید. وی در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر مایکل ماچیاولو از آمریکا را از پیش رو برداشت. آذرپیرا در دور بعد به مصاف برنده تیله از آلمان و ترامبل از آمریکا می‌رود. دو نماینده کشورمان در صورت غلبه بر حریفان تا دیدار فینال به هم برخورد نمی‌کنند.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم امیرحسین زارع پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر ژیوی دنگ از چین را مغلوب کرد. وی در دور بعد به مصاف نیکلاس گیویازدوفسکی از آمریکا می‌رود. گنو پتریاشویلی عنوان دار جهان و المپیک از گرجستان در گروه زارع حضور دارد. امیررضا معصومی دیگر نماینده کشورمان که در گروه دیگر قرار دارد، در دور اول با نتیجه ۶ بر ۲ گیوی ماتچراشویلی از گرجستان را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه ۳ بر صفر یوسف حمیدا از مصر را از پیش رو برداشت. معصومی در دور سوم به مصاف گئورگی مشویلدیشویلی از جمهوری آذربایجان می‌رود.