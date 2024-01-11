سند یزدنوین پاسخ استعلام دریافت ۱۰۰ مجوز صنعتی را منفی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر رحمانی در سومین نشست کارگروه آموزش، پژوهش و نوآوری استان یزد با اشاره به سه طرح پژوهشی انجام شده با کلیدواژه آسیب‌های اجتماعی در استان یزد اظهار کرد: امیدواریم نتایج این طرح‌های پژوهشی راهکارهایی برای کنترل آسیب‌های اجتماعی و کاهش آن در استان ارائه کند.

وی با بیان اینکه اگر مسائل ناشی از آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی را در استان مدیریت نکنیم در آینده با مشکلات جدی روبه‌رو خواهیم شد، افزود: باید در استان نگاه متفاوتی به توسعه داشته باشد که خوشبختانه این مهم در سند آمایش استان مورد توجه قرار گرفته و در دستور کار تیم مدیریتی استان یزد نیز قرار گرفته است.

رحمانی، نیاز به برنامه مدون برای مدیریت مهاجرت به استان را از اولویت های استان ذکر کرد و افزود: موج اعتراضات مردمی در برخی از شهرستان‌ها که بخشی از آن مربوط به آلودگی‌های محیط‌زیستی و بخشی دیگر از آن مربوط به مسائل اجتماعی و فرهنگی است ناشی از عدم وجود سند آمایش قبل از سال ۱۴۰۰ بوده است.

تصویب سند یزد نوین مسیر بهتری برای توسعه استان در پیش گرفته است

وی با اشاره به تصویب سند آمایش سرزمین استان یزد در پایان سال ۱۳۹۹ و شروع اجرای آن از ابتدای سال ۱۴۰۰ در کشور و استان از نگاه متفاوت استان به توسعه پس از تصویب این سند سخن گفت و افزود: بعد از تصویب سند آمایش، استان یزد مسیر بهتری را برای توسعه در پیش گرفته و در حال تلاش برای تبدیل اقتصاد منبع محور به اقتصاد دانش محور است و حرکت بر مبنای آمایش سرزمین می‌تواند بسیاری از مسائل استان در حوزه اجتماعی و فرهنگی را حل کند.

معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، عنوان کرد: خوشبختانه با این روند بسیاری از مسائل اجتماعی، فرهنگی و محیط‌زیست استان رفع و حتی به سمت جبران آن خواهد رفت.

رحمانی از ممانعت‌های استان بر اساس سند آمایش سرزمین در واگذاری‌های بی‌رویه در محور مهریز - عقدا سخن گفت و بیان کرد: بر همین اساس در دو سال گذشته بالغ بر ۱۰۰ پاسخ استعلام منفی برای صدور مجوزها در این محور صادر شده است.

امکان جلوگیری از فعالیت مجوزهای سالیان گذشته در محور عقدا - مهریز نیست

وی تصریح کرد: اما متاسفانه استان نمی‌تواند جلوی مجوزهایی که در سالیان گذشته داده شده و پیشرفت های فیزیکی برخی از این پروژه‌ها بیش از ۸۰ درصد است را بگیرد با وجود اینکه می‌داند بهره‌‎برداری آن موجب مسائل اجتماعی و فرهنگی دیگری خواهد شد.

معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشریح وضعیت نرخ بیکاری استان، به آمار ۴۱ درصدی بیمه شدگان غیر بومی تامین اجتماعی استان یزد اشاره کرد و گفت: این دو آمار مهم نشان می‌دهد که در شرایط طبیعی هرشغلی در استان ایجاد کنیم که مناسب دانش آموختگان دانشگاهی نباشد منجر به افزایش مهاجرت به استان خواهد شد.

لازم به ذکر است، در این نشست گزارشی از نتایج طرح پژوهشی ریشه‌یابی آسیب‌های اجتماعی و تجارب موفق و راهکارهای کاهش آن از سوی مشاور ارائه شد.