به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه عصر پنجشنبه در نشست با مدیر امداد و سلامت و مدیر برنامه ریزی امور طلاب و دانش آموختگان حوزه‌های علمیه گفت: آغاز همکاری ۲ نهاد حوزه علمیه و هلال احمر در زلزله بم بود و بعد در استان بوشهر در زلزله شُنبه شهرستان دشتی این تعامل پررنگ شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر با اشاره به تقویت کانون‌ها و خانه‌های هلال ابراز داشت: در تلاش هستیم تا کانون‌ها و خانه‌های هلال به سمت کیفی سوق دهیم.

ایزدپناه با تاکید بر تقویت ارتباط بین حوزه علمیه و جمعیت هلال احمر گفت: هر مبلغ می‌تواند مروج مسائل دینی و اجتماعی و ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری و انسان دوستی باشد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر با تاکید بر مقوله آموزش و آموزش امدادی طلاب گفت: اگر طلاب این آموزش‌ها را ببینند می‌توانند برای خود مربی باشند و آن را در جامعه ترویج دهند و در این راستا این آمادگی را داریم که آموزش‌های تخصصی را به طلاب ارائه دهیم و دوره‌های مختلف را برگزار کنیم.

وی بر تقویت خانه هلال حوزه علمیه تاکید کرد و گفت: خانه هلال تبدیل به قرارگاه می‌شود و آن را تجهیز خواهیم کنیم.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر از صدور کارت شناسایی داوطلبی عضویت برای طلاب خبر داد و گفت: علاوه بر این در بحث داروخانه و مسائل درمانی آمادگی داریم که همکاری کنیم.

ایزدپناه اظهار داشت: در راستای همکاری بیشتر با حوزه علمیه یک تیم را به صورت تخصصی از طلاب آموزش خواهیم داد تا یک سری خدمات را در منزل بتواند انجام دهد.

وی خواستار توجه بیشتر به مسائل فرهنگی شد و گفت: در این راستا باید بودجه مناسب در نظر گرفته شود.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر همچنین از حضور طلاب روان شناس در تیم سحر جمعیت هلال احمر استقبال کرد.

در این نشست مصوب شد تا شهریور ماه سال آینده تیم تخصصی امدادی طلاب تشکیل و آموزش‌های مقدماتی و تخصصی به آن داده شود.