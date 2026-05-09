به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام صدرالله اسماعیل‌زاده صبح شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در سخنانی با اشاره به شرایط ویژه کشور اظهار کرد: امروز در وضعیت بسیار حساسی قرار داریم و بر همین اساس، تاکید اصلی بر این است که اولویت نخست، مدیریت و پشتیبانی از عرصه جنگ ترکیبی و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مرتبط با آن باشد.

وی افزود: بر همین مبنا حتی برگزاری برخی نشست‌ها و برنامه‌ها نیز در اولویت‌های بعدی قرار گرفته و تمرکز اصلی باید بر تقویت قرارگاه‌های فرهنگی در سطح شهرها و مناطق باشد.

مدیر حوزه علمیه مازندران با اشاره به تشکیل قرارگاه «مبین و معین» در استان‌ها پس از جنگ ۱۲ روزه، تصریح کرد: نگاه اعضای شورای عالی و مسئولان این بود که این قرارگاه‌ها به سطح شهرستان‌ها نیز گسترش پیدا کنند تا بتوانند در مدیریت مسائل فرهنگی، اجتماعی و شرایط بحرانی نقش‌آفرینی مؤثرتری داشته باشند.

اسماعیل‌زاده ادامه داد: از غرب تا شرق استان، قرارگاه‌های جنگ ترکیبی فعال شده‌اند و این قرارگاه‌ها تنها محدود به جنگ سخت نظامی نیستند، بلکه در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، رسانه‌ای و حتی مباحث مربوط به پساجنگ نیز مأموریت دارند.

وی با بیان اینکه موضوعات مرتبط با حوادث، پیش‌بینی شرایط آینده و مدیریت فضای پساجنگ از جمله محورهای مهم جلسات مسئولان است، خاطرنشان کرد: حوزه‌های علمیه تلاش کرده‌اند در همه شهرها متناسب با ظرفیت موجود، ساختارهای لازم را برای خدمت‌رسانی و مدیریت فرهنگی ایجاد کنند.

مدیر حوزه علمیه مازندران تاکید کرد: در شرایط فعلی، اصل اساسی استفاده از همه ظرفیت‌ها برای تقویت انسجام اجتماعی و فرهنگی است و موضوعات تشریفاتی و حاشیه‌ای در اولویت قرار ندارد.

راه اندازی رشته های تخصصی

با اشاره به راه‌اندازی رشته‌های تخصصی جدید در حوزه‌های علمیه اظهار کرد: طی سال‌های اخیر بیش از ۳۵۰ رشته تخصصی متناسب با نیازهای روز جامعه در حوزه‌های علمیه شکل گرفته که بخشی از آن مربوط به مسائل نوپدید در عرصه رسانه، فضای مجازی، هوش مصنوعی، مشاوره و علوم انسانی اسلامی است.

وی افزود: در استان مازندران نیز در مراکزی همچون ساری و چالوس رشته‌های تخصصی از جمله مشاوره اسلامی راه‌اندازی شده تا نیروهایی تربیت شوند که بتوانند با رویکرد دینی و مبتنی بر مبانی اسلامی به مسائل و آسیب‌های اجتماعی پاسخ دهند.

مدیر حوزه علمیه مازندران با بیان اینکه حوزه‌های علمیه وظیفه‌ای فراتر از آموزش سنتی دارند، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های حوزه، تربیت نیروهای انقلابی، فرهنگی و دارای روحیه جهادی است؛ افرادی که علاوه بر برخورداری از دانش دینی، از نظر اخلاقی و معنوی نیز الگوی جامعه باشند و بتوانند در عرصه‌های مختلف اجتماعی اثرگذار ظاهر شوند.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت تبلیغ و حضور فعال در میدان جنگ نرم گفت: امروز دشمن با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای و فرهنگی به دنبال تأثیرگذاری بر افکار عمومی است و در چنین شرایطی حوزه‌های علمیه و نهادهای فرهنگی باید حضوری فعال‌تر و هوشمندانه‌تر داشته باشند.

حجت‌الاسلام اسماعیل‌زاده ادامه داد: رهبر معظم انقلاب بارها بر ضرورت ساختارسازی فرهنگی و حضور جریان‌های دینی در خط مقدم مقابله با هجمه‌های فکری و فرهنگی تأکید کرده‌اند و این مسئله نشان‌دهنده اهمیت نقش حوزه در تحولات اجتماعی و فرهنگی کشور است.

وی خاطرنشان کرد: علمای دین همواره در طول تاریخ در میدان مقابله با سلطه‌گران و دفاع از ارزش‌های دینی و انسانی حضور داشته‌اند و امروز نیز این رسالت با توجه به پیچیدگی‌های جنگ نرم و تحولات جهانی بیش از گذشته احساس می‌شود.

مدیر حوزه علمیه مازندران تأکید کرد: تحقق تمدن نوین اسلامی نیازمند تربیت نیروهای متخصص، متعهد و آشنا با مسائل روز جهان است و حوزه‌های علمیه در این مسیر مسئولیتی سنگین بر عهده دارند.

وی در ادامه با اشاره به پیام رهبر شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به حوزه‌های علمیه، فضای تاریخی تاسیس حوزه در قم را تشریح کرد و افزود: حوزه علمیه قم با ریشه‌ای چندصدساله، بار دیگر در دوران معاصر بازتاسیس شد و هم‌اکنون مسیر علمی و فرهنگی خود را با انرژی بیشتر دنبال می‌کند.

مدیر حوزه مازندران با بیان تأثیر تحولات تاریخی غرب آسیا و دخالت قدرت‌های استعماری بر منطقه خاطرنشان کرد: هدف این دخالت‌ها تسلط بر منابع و جغرافیای حساس بود و در این مسیر، تبعید علما و محدودیت فعالیت‌های دینی نیز دنبال می‌شد.

وی در خصوص کارکردهای حوزه‌های علمیه گفت: حوزه‌های علمیه وظیفه دارند به مسائل روز پاسخ دهند و به عنوان مراکز علمی با برگزاری کرسی‌های درس خارج فقه و اصول بیش از ۵۰ درصد نیازهای علمی جامعه دینی را پوشش می‌دهند.

حجت‌الاسلام اسماعیل‌زاده در پایان با اشاره به توصیه‌های رهبر انقلاب برای حوزه پیشرو و سرآمد تأکید کرد: با رعایت اصول علمی و اخلاقی و تقویت کارکردهای حوزه می‌توان به حوزه‌ای پیشرو و سالم دست یافت که در خدمت جامعه و امت اسلام باشد.